El Girona quiere trasladar su temporada histórica a la Copa

La Real Sociedad busca en El Sadar volver a estar entre los ocho mejores y Valencia y Celta, ilusionarse con el torneo copero



MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Girona y Rayo Vallecano disputan en Montilivi este miércoles un duelo de octavos de final de Copa del Rey en el que los de Míchel intentarán alcanzar por segunda vez en su historia la antepenúltima ronda del torneo del 'KO', mientras que el Valencia recibe al Celta en Mestalla y la Real Sociedad buscará su pase ante Osasuna, actual subcampeón de la competición.

El Girona, actual líder de Primera División, se juega en casa ante el Rayo avanzar a unos cuartos que tan solo ha alcanzado una vez. El equipo catalán buscará trasladar la buena dinámica en la que se encuentra inmerso en el campeonato doméstico a la competición del 'KO', en la que busca igualar su mejor resultado histórico, conseguido en la 2018-19, edición en la que cayó ante el Real Madrid en la antepenúltima ronda del torneo.

Por su parte, el Rayo Vallecano visita Cataluña con la intención de estar en cuartos por segunda vez en las últimas tres temporadas. Para ello tendrá que doblegar al equipo de moda del fútbol español, algo que ya logró hace dos campañas en esta misma ronda, cuando el conjunto entonces dirigido por Andoni Iraola consiguió remontar el gol inicial de Bernardo gracias a un doblete de Sergi Guardiola.

Una eliminatoria a la ambos llegan en buena dinámica. Los rojiblancos, pese a no pasar del empate ante el colista, sumaron un punto para colocarse líderes en solitario de LaLiga EA Sports, encadenando su 15º encuentro sin perder, mientras que el equipo de la franja, que no jugó la jornada liguera, ganó en su último encuentro al Huesca en Copa (0-2). Además, los madrileños no han perdido en ninguna de sus últimas cuatro visitas a Montilivi.

En lo deportivo, se espera que Míchel haga rotaciones con respecto al once que salió de inicio en el Power Horse Stadium, donde jugadores como Yangel Herrera, Savinho o Tsygankov fueron suplentes. En cambio, la alineación de los vallecanos podría ser muy similar a la presentada en la anterior eliminatoria, con la combinación de titulares como Raúl de Tomás, Mumin o Espino y menos habituales como Ratiu, Nteka o De Frutos.

Por otro lado, Osasuna, actual subcampeón del torneo, quiere hacer valer el factor campo ante la Real Sociedad y así meterse por segunda temporada consecutiva en cuartos. No será fácil, ya que enfrente estará el equipo de Imanol Alguacil, que solo ha faltado al sorteo de cuartos de final una vez en las últimas tres temporadas, y que consiguió alzarse con el título en 2020.

El equipo de Jagoba Arrasate llegará al encuentro con seis días de descanso tras caer ante el Barça en las semifinales de la Supercopa, mientras que los donostiarras, que sufrieron una dura derrota ante el Athletic en LaLiga el pasado sábado, han tenido dos días menos para preparar la eliminatoria. Un duelo entre navarros y vascos que se saldó en empate hace poco más de un mes, aunque en el histórico cae de lado de los guipuzcoanos, que no pierden en El Sadar desde el 2012.

En lo deportivo, el preparador del cuadro 'txuri urdin' recupera a Sadiq, que volvió de la Copa África con problemas en la rodilla pero que ha entrado en la convocatoria, aunque tiene falta de efectivos en el costado derecho de la zaga a causa de las bajas de Odriozola y Traoré. Por su parte, el Chimy Ávila es la única duda para el encuentro para Arrasate, que recupera a Unai García.

Por último, Valencia y Celta, que llegan tras conseguir buenos resultados ligueros en las últimas jornadas, buscan seguir soñando con llegar lejos en la competición. La afición 'che' se ha reenganchado al equipo después de que los de Rubén Baraja enlacen por primera vez desde diciembre de 2021 cuatro triunfos de manera consecutiva. Además, en sus últimos tres partidos ha anotado 9 goles, un dato que evidencia el gran momento que están atravesando sus jugadores de ataque.

Enfrente estará el Celta de Rafa Benítez, que, tras tomar aire en LaLiga, quiere encontrar en la Copa el mejor regalo de centenario. Sin embargo, para ello, el equipo celeste necesita doblegar en Mestalla al Valencia, algo que no consigue desde los octavos de final de Copa de la temporada 2016-17, cuando se impuso por 1-4. Desde entonces, el balance en tierras valencianas no es muy halagüeño, ya que encadenan ocho encuentros sin vencer, cayendo derrotados en seis de ellos.

-PROGRAMA OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

Miércoles 17.

Valencia - Celta. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 20.00.

Osasuna - Real Sociedad. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

Girona - Rayo Vallecano. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.30.

Jueves 18.

Unionistas - Barcelona. Hernández Maeso (C.Extremeño) 19.30.

Atlético de Madrid - Real Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear)21.30.