Grady Diangana refuerza al Elche hasta junio de 2027

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha alcanzado este sábado un acuerdo con el futbolista congoleño Grady George Diangana, de 27 años, para que se incorpore libre a su primera plantilla hasta junio de 2027, tras haber acabado su etapa en el West Bromwich Albion.

Nacido el 19 de abril de 1998 en Lubumbashi (República Democrática del Congo), Diangana "es un extremo con gran capacidad de desequilibrio, velocidad y desborde", según indicó el Elche en su página web. "Formado en la cantera del West Ham United, debutó en la Premier League en 2018 y posteriormente se consolidó en el West Bromwich Albion", añadió la nota.

Con los 'baggies' disputó más de 150 partidos oficiales, "aportando goles, asistencias y verticalidad en el juego ofensivo", acorde a esa nota de prensa. "En la temporada 2024/25 participó en 35 encuentros con el conjunto inglés, acumulando más de 1.500 minutos de competición y sumando cuatro goles y tres asistencias, lo que le convirtió en una de las piezas clave de su equipo, que se quedó a las puertas de los puestos de 'playoff' de ascenso a la Premier League", resumió el mismo texto.

"Internacional absoluto con la selección de la República Democrática del Congo, ha defendido la camiseta de su país en la Copa Africana de Naciones y en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA", destacó la entidad franjiverde en su comunicado, apuntando que así "amplía sus recursos en ataque y añade un futbolista con experiencia contrastada en el fútbol europeo y en competiciones internacionales".