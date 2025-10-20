Graham Potter, nuevo seleccionador de Suecia

ESTOCOLMO 20 Oct. (dpa/EP) -

El técnico inglés Graham Potter, exentrenador entre otros del Chelsea FC y del West Ham United, ha sido nombrado nuevo seleccionador masculino de Suecia en sustitución del destituido Jon Dahl Tomasson, según informó este lunes la Federación Sueca de Fútbol (SvFF).

La SvFF precisó que Potter, de 50 años, firmó un contrato de varios meses, hasta el próximo mes de marzo, que será renovado automáticamente si el equipo se clasifica para el Mundial de 2026, un objetivo complicado en este momento ya que Suecia marcha última de su grupo tras caer en el último parón ante Suiza y Kosovo, lo que motivó el cese de su predecesor, aunque todavía tiene opciones de alcanzar una repesca.

"Suecia tiene jugadores fantásticos que rinden cada semana en las mejores ligas del mundo. Mi trabajo consistirá en crear las condiciones para que, como equipo, rindamos al más alto nivel para llevar a Suecia al Mundial del próximo verano", apuntó Potter, que comenzó su carrera en el país escandinavo donde estuvo siete años al frente del Östersund, al que ascendió a la máxima categoría desde la cuarta división y con el logró la Copa en 2017. Hace menos de un mes fue despedido del West Ham United de la Premier League.