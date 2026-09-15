Hansi Flick y las aspiraciones al Balón de Oro: "Lamine es sincero y tiene confianza en sí mismo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa antes del partido de LaLiga EA Sports ante el Racing - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, respaldó este martes la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro después de que el delantero azulgrana afirmase que se considera merecedor del galardón y destacase que el joven "tiene confianza en sí mismo" y que es "honesto" al expresar su opinión, al tiempo que defendió que el equipo debe mantenerse centrado en ganar sus partidos y no en cuestiones individuales.

"Desde luego, no es fácil de responder esto. Creo que Lamine es sincero, que tiene esa confianza en sí mismo. Está demostrando lo bueno que es, es excepcional. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, dice que quiere ganar el Balón de Oro. Es muy importante para él. Tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Yo le apoyaré", aseguró en rueda de prensa.

"Si él tiene la opinión de que se lo merece, creo que también se lo merece porque ha ganado dos títulos con nosotros y el Mundial con la selección española. ¿Por qué no? Vamos, es un jugador excepcional", añadió Flick antes del partido de este miércoles contra el Real Racing Club de Santander en el Spotify Camp Nou (21.30 horas).

Además, consideró "normal" que un jugador aspire al Balón de Oro y aseguró que apoyará a Lamine, aunque insistió en que para él lo prioritario son los éxitos colectivos. "Para mí, lo más importante es ganar con el equipo y te lo mereces porque has trabajado duro, y esto es lo que queremos hacer. Eso es lo más importante", explicó, antes de destacar también el rendimiento del atacante en este inicio de temporada, con siete goles y dos asistencias en las seis primeras jornadas. "Tiene una calidad enorme, pero creo que también tiene ahora un nivel físico realmente bueno", celebró.

Flick también fue preguntado por la elección del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Liga de Campeones de 2029 y reconoció que recibió la noticia con satisfacción. "Es una buena noticia para el club. Creo que también en este estadio, cuando esté terminado este año, será increíble", afirmó el alemán, que no dudó cuando le preguntaron si le gustaría estar en esa final como entrenador del Barça.

"Sí, por supuesto. Estaré al cien por cien ahí", respondió, aunque posteriormente matizó que en el fútbol "nunca se sabe qué puede pasar". "Estoy disfrutando aquí, de estar en Barcelona y de entrenar al Barça. Este equipo es fantástico. Pero al final no sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué ocurrirá", añadió, tras asegurar que le gustaría estar como técnico 'culer'.

Sobre la situación de la plantilla, aseguró que está satisfecho con la competencia por los puestos y defendió su gestión de los jugadores con menos minutos, después de que se le preguntara por la situación de Gavi. "No es que esté descontento con él, no, no es así. Estoy contento con él, estoy contento con todos los jugadores porque no es una situación fácil para ninguno de ellos", explicó, antes de señalar que ahora cuenta con "dos jugadores o a veces tres" para cada posición. "Para mí es una buena situación", resumió.

De cara al duelo contra el Racing de Santander, destacó el trabajo del equipo dirigido por José Alberto López y avisó de la dificultad del encuentro. "Ha hecho un trabajo fantástico. Es increíble ver cómo juegan. Juegan con valentía. Las segundas jugadas las hacen bien. Atacan siempre en profundidad. No es un partido fácil", analizó Flick, que reclamó a sus jugadores máxima concentración para demostrar su superioridad en el Spotify Camp Nou. "Necesitamos que todos estén concentrados, muy concentrados, y demostrar que somos el mejor equipo. No será fácil, pero somos capaces de hacerlo", afirmó.

Por último, Flick explicó que la carga de trabajo de los últimos partidos no ha sido excesiva y que decidirá el once en función del estado de cada futbolista. "La carga no ha sido demasiado alta y, por supuesto, mañana veremos quién está en condiciones de empezar. Tenemos que dar algunos minutos o menos minutos, así que esto es lo importante en este momento", indicó.