Hansi Flick: "No le digo nada al árbitro, es fútbol, es emoción"

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, calificó de "muy importante" el gol de Ronald Araújo en el descuento para ganar al Girona este sábado, un remate de delantero del defensa uruguayo, que salió para eso en el tramo final, que da "confianza" a los suyos, al tiempo que aseguró no haber ido contra el árbitro en su expulsión.

"No jugamos nuestro mejor partido, pero luchamos hasta el final y marcamos este gol, que nos da confianza para los próximos partidos", dijo en rueda de prensa después de la agónica victoria. Araújo fue decisivo con su gol de delantero. "Araújo, antes del cambio, hablé con él, le dije si pensaba que podía jugar ahí y me dijo que sí. Estoy muy contento por él, juega con todo su corazón. Fue increíble. Sentía que podía funcionar", afirmó.

Igualmente, el técnico alemán confesó que le salió bien quitar a Lamine Yamal y Pedri, aunque explicó que no tenía más remedio. "Lamine creo que está bien y no me ha dicho nada. Teníamos claro que jugaría solo 60 minutos. No teníamos otra opción. Lamine lo teníamos claro y Pedri también, lleva muchos minutos. Salió bien la decisión. La estrategia salió bien", apuntó.

Por otro lado, Flick fue preguntado por la expulsión con dos amarillas seguidas de Gil Manzano, que le impedirá estar en el banquillo contra el Real Madrid la próxima semana. "No creo que haya opción", dijo sobre la posibilidad de recurrir.

"Estaba delante de De Jong el árbitro. De Jong estaba ahí y le dije que vamos. No estaba diciendo nada al árbitro", añadió, también explicando sus cortes de manga con el pitido final. "No fue contra nadie, quizá fue la actuación nuestra y que ganamos, estoy contento. Nunca voy contra nadie, es fútbol, es emoción, y no digo nada al árbitro, es su decisión, tengo que aceptarlo", dijo.

"Aplaudir fue para mi equipo. No es bueno, quiero estar con el equipo. Intenté decirle algo pero no habló conmigo. No le dije nada a él, era a mi equipo, si no quiere hablar conmigo tengo que aceptarlo", añadió, sin esperar ninguna medida del club por las decisiones en contra de los colegiados.

"Tenemos que jugar, estamos líderes así que es una buena situación. No estamos jugando tan bien como el año pasado, perdemos la dinámica en defensa, y también en ataque. Espero que este gol, cómo lo celebramos, lo necesitábamos, es muy importante este gol y esta victoria", terminó.