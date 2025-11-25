Harry Kane niega un posible fichaje por el FC Barcelona

Archivo - Harry Kane (Bayern Múnich) en un partido de Champions contra el FC Barcelona - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MÚNICH/LONDRES, 25 Nov. (dpa/EP) -

El delantero inglés Harry Kane ha destacado su felicidad en el Bayern de Múnich tras las recientes especulaciones sobre el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, en declaraciones que publica en su edición de hoy el diario 'Bild'.

"No he tenido contacto con nadie, nadie se ha puesto en contacto conmigo", declaró el delantero sobre las informaciones que lo señalan como el candidato predilecto del FC Barcelona para suceder al veterano polaco Robert Lewandowski.

"Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos hablado de mi situación con el Bayern", afirmó el jugador, de 32 años.

Según se especula en medios, Harry Kane tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros al finalizar la próxima temporada. Su contrato con el Bayern vence el 30 de junio de 2027.

"No hay prisa. Estoy muy contento en Múnich. Se nota en mi forma de jugar. Si hay contacto, ya veremos", aseguró. "Pero todavía no pienso en la nueva temporada", declaró Kane, quien actualmente espera con ilusión su regreso a Londres.

Este miércoles, el veterano exdelantero del Tottenham Hotspur jugará en la capital británica el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones contra el Arsenal, que es segundo de la clasificación de la liguilla de la competición justo por detrás del Bayern.

En cuanto a su futuro a largo plazo en el Bayern, Kane también mencionó el Mundial del próximo año. "Es muy improbable que algo cambie después de esta temporada. Estoy seguro de que hablaré con el Bayern en los próximos meses. Entonces veremos qué es lo mejor para el futuro", declaró el capitán de la selección inglesa.

Por su parte, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, no está preocupado por la posibilidad de que Kane busque un traspaso antes de cumplir su compromiso. "Todavía le queda un año y medio de contrato y está jugando a un nivel altísimo. Estoy absolutamente convencido de que está muy, muy contento en Múnich", declaró Hainer a "Bild".

Según Hainer, Kane está "muy, muy contento" en Múnich y que esto también se aplica a su familia. "Así que no veo por qué debería dejar el Bayern", dijo Hainer. Kane indicó recientemente que las conversaciones sobre su futuro podrían comenzar el próximo año.