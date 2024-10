Hummels critica la actitud del Real Madrid en el Balón de Oro: "Tiene cierto aire 'trumpista'"

PARÍS, 31 Oct. (dpa/EP) -

El defensa alemán de la Roma Mats Hummels criticó la decisión del Real Madrid de no acudir a la Gala del Balón de Oro cuando conoció que el brasileño Vinícius Júnior no ganaría el galardón a mejor jugador del mundo, comparando esa actitud con la del expresidente estadounidense Donald Trump y calificándolo de "falta de respeto".

"Usar expresiones como 'falta de respeto' al no ganar una votación tiene cierto aire 'trumpista' y, lamentablemente, es una falta de respeto hacia los demás. Eso es lo grave", expresó Hummels en declaraciones en su pódcast.

El Balón de Oro lo recibió el español Rodri Hernández, del Manchester City, por delante del madridista Vinícius Júnior, y eso provocó que nadie representara al Real Madrid en la gala. Y Hummels comparó esta reacción con la de Trump al negarse a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, argumentando un supuesto fraude.

"No hay duda de que algún jugador del Real Madrid lo merecía. Pero hay otros jugadores increíbles que son igual de buenos", opinó el defensor de la Roma, lamentando la decisión del Real Madrid de no honrar a otros jugadores presentes. "Es una pena no honrarles. Hubo equipos que fueron mucho más perjudicados en el fútbol internacional", añadió.