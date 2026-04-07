James Rodríguez no sufre rabdomiólosis

Archivo - James Rodríguez durante un partido con la selección de Colombia - Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Minnesota United estadounidense desmintió este lunes que el centrocampista colombiano James Rodríguez tenga alguna "evidencia clínica" de su sufrir rabdomiólosis, una enfermedad degenerativa muscular potencialmente mortal, después de ser víctima de una deshidratación severa tras el amistoso con su selección ante Francia del pasado domingo 29 de marzo.

El exjugador del Real Madrid, de 34 años, estuvo ingresado en el hospital durante tres días por este motivo y la Federación Colombiana de Fútbol había revelado que había estado ingresado en un hospital estadounidense por un problema "no relacionado con lesiones musculoesqueléticas" y que no estaba "vinculado al desarrollo de sus actividades futbolísticas", mientras que los rumores en las redes sociales afirmaban que padecía rabdomiólisis, una enfermedad rara que provoca la desintegración de los músculos y que puede conducir a un daño renal potencialmente mortal.

Sin embargo, el Minnesota United salió al paso de estos rumores recalcando que "se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores". "El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", aseveró en un comunicado.

"Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y al público en general que se abstengan de especular sobre la salud de James. Cualquier novedad será comunicada directamente por el club a través de sus canales oficiales", añadió al respecto.

El equipo de la MLS estadounidense detalló que Rodríguez "comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes" al amistoso ante Francia. "Al día siguiente, lunes 30 de marzo, tras una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación severa", remarcó.

"Dada la gravedad de su cuadro clínico, fue ingresado en un hospital la mañana del martes 31 de marzo para su monitoreo continuo y fluidoterapia intravenosa. James fue dado de alta y desde entonces se recupera en su domicilio bajo supervisión médica constante", puntualizó el Minnesota United.

El club confirmó que el internacional "se presentó" ayer lunes en las instalaciones de entrenamiento y que "participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad". "Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica", sentenció.