Javi Gracia: "No me gusta jugar bien sólo a la desesperada"

Reencuentro con Kondogbia: "Se portó bien conmigo, pero es rival y haré lo posible por anularlo"

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha asegurado que deben mejorar en cuanto a no encajar goles en el primer tramo de los partidos y, pese a que ello les haya llevado en algunos duelos a jugar mejor y acabar remontando, se ha negado a ser un equipo que juegue bien "a la desesperada", por lo que quiere ver una versión superior de los suyos ante un Atlético de Madrid poderoso ofensiva y defensivamente.

"No me gusta ser equipo que juegue bien solo cuando va por detrás, a la desesperada. Queremos empezar mejor. Ir perdiendo para luego ofrecer una imagen más acorde no puede ser una constante. Queremos conceder menos al inicio y a lo largo de todo el partido. Es algo a mejorar", manifestó en rueda de prensa.

Además, se miden a un Atlético de Madrid que ha encajado 2 goles en 8 jornadas de LaLiga Santander. "Vemos la dificultad de hacerle gol al Atlético, con solo dos encajados. Es muy difícil crearle ocasiones, es complicado. Tenemos un motivo más para intentar comenzar mejor el partido, porque no vamos a tener siempre esas oportunidades de darle al vuelta. Trataremos de mejorar eso y mantener nuestras opciones", reiteró.

Sin ganar a los 'colchoneros' en Mestalla desde 2014, Javi Gracia intentará romper la racha, pero no en base a sus buenos resultados con Osasuna y Málaga ante Simeone. "Mi opinión de Simeone es muy buena, tiene mucho mérito el trabajo que está haciendo. Ha ido año tras año compitiendo a grandísimo nivel. En enfrentamientos directos, han sido equipos diferentes. Mañana nos enfrentamos a un equipo muy diferente incluso al del año pasado", comentó.

"Este Atlético tiene muchas variantes en ataque que le hacen ser más dominador, tiene más posesión, no están tanto tiempo replegados. Pero tienen esa fortaleza defensiva, lo demuestra el haber encajado dos goles. Nos va a suponer una gran exigencia, lo está siendo para todos los rivales. Es un partido súper exigente", avisó.

De cara a este duelo, comentó que el delantero Maxi Gómez podrá jugar. "Maxi ha entrenado, por la que ha caído que nos ha obligado a modificar el entrenamiento, con normalidad. Se ha sentido bien y está disponible. El resto de la plantilla, estamos en la situación que tenemos; lesionados Diakhaby, Cillessen, Gayà y Cheryshev", recordó.

Mirando algo más allá, con su Valencia en novena posición, no quiere cambiar los objetivos que se puso al inicio de campeonato. "No me voy a salir del discurso de ir a por el siguiente partido. No se deja de ser ambicioso por pensar en el corto plazo, y hacer el mayor esfuerza para ganar el siguiente partido. Así, cuando pasen más jornadas y nos acerquemos al final, tendremos más opciones de estar arriba. No han cambiado tanto las cosas como para hablar de cambio de objetivos", argumentó.

"No quiero remover el pasado o hablar de cosas actuales relacionadas con el pasado. Es el presente, si puedo hacer algo por este club es centrarme en el presente. Quiero que la grandeza de este club en el pasado vuelva en el futuro, y estoy trabajando en ello. No sé si ayuda compararnos con equipos del pasado, pero para ser grandes en el futuro hay que trabajar duro cada día", se sinceró en este sentido.

REENCUENTRO CON KONDOGBIA

Si Diego Simeone lo decide así, este sábado podría ser el del reencuentro sobre el césped de Geoffrey Kondogbia con sus excompañeros del Valencia, su anterior club y al que llegó en 2017. "Kondogbia es un jugador del rival, ya no es nuestro. Me creo que por la disponibilidad de jugadores y los que han jugado, dado que no tiene posibilidad de jugar en Europa, quizá pueda tener minutos. Es un rival más, exjugador nuestro y si lo veo lo saludaré", señaló Gracia.

"Para mí, es un exjugador del Valencia y como tal, como todos los jugadores que he tenido anteriormente, les deseo lo mejor como profesional y a nivel personal. Kondogbia se portó bien conmigo, tuvimos buena relación, y no tengo motivo para desearle nada malo. Es un profesional y conmigo se portó bien, pero es rival y haré lo posible para anularlo", reiteró en este sentido.