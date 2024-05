Javier Aguirre: "En casa podemos con cualquiera"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, apeló a la fortaleza de los bermellones como locales y dijo que en casa pueden "con cualquiera", remarcando la importancia de los tres partidos que les restan en el Estadi Mallorca Son Moix para la permanencia, empezando por la visita del Atlético de Madrid, "un equipo que te lleva al límite" y que con Diego Pablo Simeone "ha sido muy competitivo siempre".

"En casa cambia todo el espectro, el jugador número 12 sí que pesa e influye. Cuando estás abatido, ese aliento te hace sacar fuerzas de donde no esperabas que las tuvieras. En casa podemos con cualquiera, y creo que tenemos una gran afición", señaló Aguirre este viernes en rueda de prensa.

El técnico mexicano remarcó que "estos tres partidos en casa (con Atlético de Madrid, Las Palmas y Almería) son fundamentales", y que el público no les ha "abandonado en todo el año" y siempre ha llenado el estadio. También agradeció a la afición los desplazamientos fuera de casa, añadiendo que "ir a la Península cada 15 días no es barato", y que esa gente lo hace "por amor a los colores". "A los jugadores siempre les digo que por ellos hay que correr como animales y que la afición se vaya a casa diciendo que está orgullosa de su equipo, aunque perdamos", recalcó.

El preparador mallorquinista cree "firmemente en que el equipo se va a quedar en Primera" y valoró el punto conseguido ante el Cádiz porque les mantiene "una semana más con seis puntos de diferencia sobre el descenso". "El Granada está apretando y también el Cádiz, el Alavés, Las Palmas, el Rayo. 42 (puntos) es la cifra mágica, pero es complicado sacarla, aunque lo intentaremos. Hay que sacar 10 puntos más y ese es el tema", advirtió.

El primer intento será ante un Atlético de Madrid. "Se puede decir que este año no están tan bien a domicilio, pero los equipos del 'Cholo' (Simeone) han sido muy competitivos siempre y el de mañana sábado lo será", aseveró.

"Habrá que analizar partido por partido, si ves los resultados puros y duros, han perdido más que en otros años, que no es normal en ellos, pero si vemos el rendimiento, por ejemplo, el 2-0 del Alavés no me pareció que les pasaran por encima", indicó el 'Vasco', que tiene claro que intentarán aprovechar esta circunstancia de la mala dinámica como visitantes de sus rivales.

Aguirre destacó de su rival que tiene "mucha calidad individual y un trabajo colectivo importante". "Tienen distintos dibujos que te meten en problemas sobre la marcha, tienen un banquillo muy completo para hacer cosas distintas y espero estar muy alerta para detectar pronto estos cambios de dibujo. Espero un partido muy parecido al de la primera vuelta, sin lugar a dudas", apuntó.

"NO VA A SER FÁCIL METERLE MANO AL ATLÉTICO"

En la primera vuelta, el equipo rojiblanco venció por 1-0 al Mallorca con gol de Antoine Griezmann, un jugador que estará ausente en el duelo de este sábado. Sobre la posibilidad de que el Atlético juegue con un solo punta de referencia, el mexicano no esconde que "cabe esa posibilidad", pero subrayó la capacidad de Samuel Lino como un "punta que el 'Cholo' ha reconvertido en carrilero, como hizo con Carrasco".

"Nosotros tenemos que no cometer errores y estar muy serios porque el Atlético es un equipo que te lleva al límite y tenemos que estar a la altura", recalcó. "No va a ser fácil meterles mano, es un equipo de Champions, pero con el apoyo de nuestra gente tendremos un plus de confianza para afrontar el partido", reiteró el mexicano, sin dar importancia a las bajas Griezmann y Memphis porque aunque "son muy buenos, jugarán Morata o Correa, que uno lleva 14 goles y el otro nueve o diez, que no es cualquier cosa".

Por último, el veterano entrenador confesó que aún no han hablado con él para la renovación y que aplaza esa decisión al momento de amarrar la salvación, al igual que las valoraciones finales se harán el 26 de mayo, día en el que finalizará la temporada.

"Aún no han hablado conmigo, y no tienen por qué hacerlo porque el objetivo aún no se ha conseguido. Yo estoy feliz aquí, es un club que me llamó en un momento complicado y tengo un trato exquisito con los jugadores y con los dirigentes. Pienso que estoy en el lugar ideal, pero de momento lo más sensato es centrarme en la Liga, sacar los puntos necesarios, y una vez que suceda, nos sentaremos a hablar. Siempre será cuestión de dos y el equipo es lo primero", zanjó.