Javier Aguirre: "El Girona es un ejemplo para muchos de nosotros"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado que el Girona, al que se enfrentarán este miércoles en los cuartos de final de Copa, es "un ejemplo" para muchos clubes de LaLiga EA Sports, además de ser "el equipo de moda en Europa", y ha advertido de que van "a correr" y que presentarán "mayor oposición" que en su último encuentro ante los catalanes.

"Va a ser un partido muy complicado para nosotros porque están jugando muy bien, tienen jugadores con mucha calidad individual, un gran técnico... Es el equipo más de moda esta temporada, no solo en LaLiga, sino también en Europa. Nadie, ni yo, apostábamos que a estas alturas pudiesen llevar 51 puntos y estuviesen en cuartos de la Copa del Rey. Eso me da mucho gusto por LaLiga, porque es un ejemplo para muchos de nosotros", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que el cuadro catalán está "jugando muy bien al fútbol, con mucha seriedad y con mucho compromiso", y cree que su éxito está basado "cien por cien en la mano de su entrenador y sus jugadores". "Todos corren. Va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero con el aliento de nuestra gente y con la experiencia mala que tuvimos contra ellos seguramente que vamos a jugar de otra forma, con otro talante", manifestó.

Además, el técnico mexicano cree que el duelo ante los de Míchel en LaLiga, en el que perdieron por 5-3, fue un punto de inflexión para el equipo. "Llevamos una derrota en los últimos 11 partidos entre Copa y Liga. En Girona tocamos fondo, fue un partido para olvidar que maquilló Abdón con dos goles. A partir de ahí creo que hemos trabajado, serios, humildes, sin aspavientos, y hemos mejorado; defendemos mejor y creo también que atacamos mejor. Presentaremos mayor oposición al rival, no se lo vamos a poner fácil", apuntó.

Por otra parte, el 'Vasco' señaló que la plantilla está bien físicamente y, sobre todo, comprometida. "Si hay una palabra que he estado utilizando todo el año es 'compromiso'. Creo que el equipo está comprometido con las dos competiciones, entre ellos, con nosotros y con la afición", subrayó.

"Físicamente estamos bien todos, porque después del viaje de Tenerife, que fue un palizón sabroso, hemos podido descansar bien. Creo que gestionamos bien las cargas de trabajo, están en casa. Seguro que vamos a correr. El equipo, ni yo mismo lo tengo, pero los once que salgan lo van a hacer bien y van a competir", prosiguió. "No necesito recordar la importancia de cada partido en casa ni el compromiso con la afición que paga su entrada, los veo bien", insistió.

Respecto a la participación del kosovar Vedat Muriqi, que jugó unos minutos ante el Villarreal, aseguró que deben "esperar a mañana". "Lo vi bien. No quería llevármelo ni al banquillo, pero entre el doctor, él y mi cuerpo técnico me convencieron. Mi sentido común me decía que no, pero con tantos datos médicos e imágenes que te presentan, con la herida cerrándose, mi instinto se va quedando de lado. Él me dijo además que no le dolía nada. No lo quería ni utilizar, pero lo tuve que utilizar. A ver qué me dice mañana el sentido común", bromeó.

En otro orden de cosas, no quiso especular sobre la posibilidad de superar la eliminatoria. "Hay que pasar mañana, intentar hacer un buen partido, intentar hacer nuestra mejor versión de Copa. Tenemos que respetar al rival, no me meto en LaLiga; quiero hacer un buen partido mañana, darle una alegría a la afición y ya veremos después qué pasa. Es lo más prudente, es lo que me pide el cuerpo", confesó.

"Todo suma: el estadio hermoso que quedó; la cantera, que va de líder; la afición, que ha llegado a 20.000 y pico abonados; un año más en Primera; la Copa del Rey... Con eso vas formando una buena base para ir creciendo, y la Copa del Rey está sumando", añadió sobre si un éxito en Copa podría hacer crecer al club.

Por último, Aguirre se mostró optimista con la posibilidad de incorporar algún jugador en el mercado de fichajes. "No me aseguran nada, pero hay una lista interesante que he revisado. Les di mis preferencias de esa lista que me pasaron, unos seis, pero a partir de ahí no sé más. Pero creo que vendrán", finalizó.