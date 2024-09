Javier Tebas: "El Barça me parece estratosférico"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que el juego del FC Barcelona en este arranque de competición doméstica, con seis victorias en sendos partidos, está siendo "estratosférico" y con un liderazgo destacado de Lamine Yamal, uno de los activos de La Masia que está salvando a un club que no pudo fichar más que a Dani Olmo, mientras que comentó que el jugador del Real Madrid Vinícius Jr. debería mejorar su actitd en ciertos momentos.

"Menos mal que no han fichado más, ganarían por 10-0 o yo que sé, porque si fuese por lo que decíais allí hubiesen caído muchos jugadores, ¿no?. Pues bueno, me parece estratosférico, la verdad que es increíble", comentó sobre el juego del Barça a los medios tras participar en el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum en Madrid.

"Cuando lees que 'no fichamos', que 'no invertimos', que 'no hacemos'... ¿El Barcelona qué va a invertir con los jugadores que están saliendo? ¿Cuando hay oportunidades allí? Es que diría varios que son cracks", añadió, en este sentido.

Y en concreto destacó a dos jugadores; Lamine Yamal y Pedri. "De Lamine Yamal no hay nada que decir, pero es que ayer todavía nos dio ese interior que todavía, yo me froto los ojos con esa jugada que hizo. Y Pedri otra vez a un nivel increíble. Es un claro candidato, queda mucho, pero me parece que va a ser un claro candidato a ganar la Liga y la 'Champions', en mi opinión", comentó.

En cuanto a las patadas que está sufriendo Lamal últimamente, aseguró que es algo a tener en cuenta por el estamento arbitral. "Es un tema que el Comité Técnico de Árbitros tendrá que vigilar con Lamine Yamal y con cualquier jugador que veamos que está en ese tipo de acciones. Yo creo que es, ya digo, no por Lamal, sino por cualquiera, también con Vinicius hubo una queja y hay que tener cuidado evidentemente con él y con todos", opinó.

Sobre Vinícius también señaló que debería cambiar su comportamiento. "Creo que Vinicius ya lo debería saber, porque estoy seguro que no es una opinión mía, se lo habrán dicho más veces (que cambie su comportamiento). Además, esas conductas, a veces, que además son esporádicas, es curioso que no es que sean tan continuas, provocativas, con algún compañero, pero bueno...", manifestó.

"Pero además él, cuando lidera una causa tan noble (lucha contra el racismo), debe cuidar más eso todo. Cuando no se está liderando una causa tan noble, pues eso pasa desapercibido, no está adentro. Pero cuando alguien lidera, además, esa lucha contra el racismo, pues eso tiene que intentar contenerlo porque le ayudará a que su causa pueda ganar, si no, no le ayuda", argumentó Tebas.

Todavía sobre el Barça y la lesión del portero Marc-André ter Stegen, confirmó que su ficha podría servir para inscribir a un Dani Olmo que ahora mismo juego por la lesión de Andreas Christensen. "Toda esa cuestión, si la dirección deportiva piensa todo eso, si confían que siga el portero suplente, no lo sé, ya no me meto en un tema. Pero tiene esa posibilidad de incorporar, porque no podemos hacer un clon de Ter Stegen. Sé que no es obligatorio que sea un portero", recalcó.