Jeff Bezos adquiere una participación minoritaria en el Liverpool

Archivo - Jeff Bezos durante su presencia en un Gran Premio del Mundial de F1 - Antonin Vincent / Dppi / Afp7 / Europa Press

LONDRES 14 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

Fenway Sports Group, propietario del Liverpool FC inglés, anunció este viernes la venta de una participación minoritaria en el club de la Premier League a un consorcio del que forma parte el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Se cree que se ha vendido entre el 30 por ciento y un tercio del club a 1892 Holdings, un consorcio liderado y gestionado por Amit Bhatia, yerno del multimillonario del acero Lakshmi Mittal. El Liverpool ha confirmado que las inversiones proceden de Bhatia y los fideicomisos de la familia Mittal, de K5 Sports -con Bezos como inversor principal- y de EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin.

"El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Ese enfoque sigue despertando el interés de inversores y líderes empresariales de prestigio de todo el mundo", declaró el presidente de FSG, Mike Gordon, en un comunicado publicado en la página web del club 'red'.

Jeff Bezos está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 192 mil millones (260 mil millones de dólares), según la revista estadounidense de negocios y finanzas 'Forbes'. Por su parte, el empresario brasileño Saverin fue uno de los cofundadores de la red social 'Facebook' y formó parte de un consorcio que presentó una oferta infructuosa para adquirir el Chelsea en 2022.

La inversión minoritaria de 1892 Holdings se basa en una valoración del Liverpool de algo más de 7.000 millones de dólares. "Estamos increíblemente orgullosos de invertir en el Liverpool FC y de hacerlo junto a FSG", afirmó Amit Bhatia.

"Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han logrado en Anfield. Que nos acojan como socios en un club de esta talla es un enorme privilegio. Realizamos esta inversión porque creemos profundamente en el Liverpool y en su dirección, y esperamos contribuir al éxito continuado del club en los próximos años", sentenció.