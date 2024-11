Jesús Velasco: "Era el momento de dar el paso, siempre he aspirado a ser seleccionador"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador nacional masculino de fútbol sala, Jesús Velasco, confesó este lunes que "era el momento de dar el paso" y dirigir el combinado español, un cargo al que "siempre" ha aspirado y al que lega después del "tropezón" del reciente Mundial, por lo que es consciente de que afronta un "desafío".

"Ya ha llegado la hora, yo creo que siempre es algo que he tenido ahí en la cabeza de poder aspirar a llegar aquí y cuando oyes la primera palabra directamente sobre este tema, hay que aprovechar la oportunidad", expresó en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el técnico.

El toledano, de 57 años, fue designado sucesor de Fede Vidal como seleccionador el pasado 31 de octubre, por lo que "todo" es "nuevo" para él. "Es una nueva forma de hacer mi trabajo, el fondo es el mismo, pero un poco diferente, adaptando un poco la idea de juego al tiempo que vamos a tener para preparar cada partido y la idea es contar mucho con el talento de los jugadores. La ventaja es que podemos elegir y la idea es ir eligiendo a los que vemos en mejor estado de forma, no en un partido sino en una trayectoria", analizó.

"A nivel de clubes, me considero muy afortunado, he conseguido muchísimo, he estado en los mejores clubes, he tenido unas experiencias buenísimas tanto en España como fuera, siempre se me ha dado bien, entonces yo veía que era ya el momento de, si venía la oportunidad, de dar el paso", agregó el ex entrenador de equipos como Movistar Inter o Barça.

El nuevo seleccionador, avalado por un palmarés de tres Champions, siete Ligas, cinco Copas de España, dos Copas del Rey y cinco Supercopas, entre otros trofeos, afronta "un desafío" después del "tropezón" del Mundial, en el que la selección no pasó de octavos de final. "Lo vi y la verdad que lo pasé mal", confesó.

"Tenemos que entender que esto es un deporte colectivo y somos un grupo grande todos los que estamos en el fútbol sala español, por eso mi idea también es trasladar que todos los jugadores tienen opciones de venir, que están aquí por méritos propios y que nadie les ha regalado nada, que es un privilegio el poder defender el fútbol sala español", concluyó.