Jordi Cruyff: "Cuando el Real Madrid fichó a Mbappé, se pensó que la Liga sería tema de uno, pero ahí está el Barça"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdirector deportivo del FC Barcelona Jordi Cruyff afirmó este jueves que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid auguraba que LaLiga EA Sports sería "tema de un club", pero después de un tercio disputado y a dos días del Clásico, el conjunto blaugrana está ahí en la lucha, mientras que elogió el buen hacer del técnico alemán Hansi Flick y el estado de forma de un Raphinha con el que cree que se fue "un poco injusto al principio".

"En el momento en que el Real Madrid firmó a Mbappé, la gente pensó que esto iba a ser tema de un club o de un equipo y ahora está el Barça. Pese a toda la rumorología de poder inscribir a jugadores, por ejemplo a Dani Olmo, que tuvo que esperar unos partidos para ser inscrito, pues claro, la expectativa quizás no era tal. Pero ahora de repente vemos que hay dos equipos que van a tope, no solo en Liga", manifestó Cruyff a través de videoconferencia en el evento 'El Auténtico Desafío by De Felipe' en la Ciudad de la Raqueta en Madrid.

El neerlandés reconoce que el Barcelona ha sabido reaccionar y que "nunca se ha ido" porque al final "siempre hay temporadas mejores y peores". "Hace dos temporadas, ganó la Liga con una puntuación ventajosa o bastante importante. El año pasado no se pudo continuar, creo que el Real Madrid reaccionó de una manera, como hacen todos los grandes. Y este año creo que sí que hay otra sensación", apuntó.

El Barcelona está afrontando "la semana de verdad con rivales como el Bayern y el Real Madrid" y de momento el primer partido ha sido "tremendo". "El Barça dio un paso adelante contra el Bayern, por si alguien todavía tenía esa duda de cómo respondería en partidos contra los grandes, pues respondió superbien", destacó.

Por ello, Cruyff opina que el segundo asalto de la semana para el equipo blaugrana está parejo porque "dos equipos llegan después de dos victorias casi eufóricas". "Un Clásico siempre es un partido imprevisible, porque siempre hay resultados inesperados. Creo que los dos equipos después de cada uno sus partidos de Champions llegan a tope. Realmente es muy difícil dar aquí un resultado", dijo el exdirectivo culé.

El exfutbolista cree que la clave de Hansi Flick es haber traído "sus ideas nuevas" y contar con la "ventaja" del idioma porque al final "no lee todo y está tranquilo, con los pies en el suelo partido a partido". "Él va a la suya, que es lo que tiene que hacer, y hacer lo que él cree que tiene que hacer, y sobre todo no hacer caso a lo que es el entorno y las opiniones", apuntaló.

"Creo que cuando viene alguien nuevo, de una cultura diferente, los jugadores tienen que empezar de cero, y esa motivación siempre al jugador individualmente le da un extra. Ahora de repente ves cómo juegan al fútbol y lo sueltos que están, y sobre todo con muchos lesionados, y haciendo que chicos jóvenes de 17 años tengan que jugar el titular, pues yo creo que a la gente le ha sorprendido superpositivamente", manifestó el neerlandés.

Y es que este Barcelona de Flick destaca por la juventud en la plantilla con los debutantes Pau Víctor o Marc Casadó, pero sigue prefiriendo a Lamine Yamal pese a "llevar un año y pico" con el primer equipo. "Creo que es un jugador extraordinario. Ya no es solo el talento, sino la personalidad que tiene en el campo, que nunca tiene miedo de nada, pide el balón en momentos difíciles, en situaciones difíciles y sale", detalló.

"Los canteranos siempre van a tener ese sueño increíble de debutar y por ahora la respuesta de todos es impresionante. A veces te das cuenta, como saben en el Barça, que en momentos difíciles, cuando estás con un bloqueo económico, los jóvenes te pueden dar unos resultados supersorprendentes. Han respondido de una manera impresionante", manifestó.

"QUIZÁS CON RAPHINHA SE HA SIDO UN POCO INJUSTO AL PRINCIPIO"

Cruyff habló de la timidez que suelen tener este tipo de jugadores con talento a esa edad, pero en cambio Yamal no siendo una "gran noticia" para el Barça y la selección española. "Tener un jugador así con todo el futuro que tiene por delante es impresionante. Ya no es un talento, sino es una realidad", puntualizó.

Uno de los nombres propios de este inicio está siendo Raphinha, que este miércoles, aunque se está siendo un "poco injusto". "A veces opinar demasiado rápido no va bien ni al club ni al jugador, pero creo que todo el mérito es suyo, ha dado un paso adelante importante. Siempre ha tenido buenas estadísticas, siempre ha cumplido en el Barça en sus dos temporadas, pero este año parece ser que está más suelto, esa capitanía también le ha dado una motivación extra. Está en un nivel altísimo la verdad", recalcó del brasileño.

Cruyff comparó al delantero culé con los "primeros años" de Vinícius cuando recibió muchas críticas y ahora "se está hablando de Balón de Oro". "La gente tiene un poco la opción de adaptarse, de entender un poco el fútbol, las expectativas, y quizás con Raphinha se ha sido un poco injusto al principio. En el Barça se asocia al brasileño con los Ronaldinho y los magos, y viene un jugador con un perfil diferente. Tiene un éxito enorme en el Leeds, en la Premier, un jugador que triunfa ahí no se le debería criticar nunca", apuntó.

Con respecto al ganador del Balón de Oro que se anuncia el próximo lunes en París, Cruyff se muestra imparcial por sus "colores", aunque tiene claro que en este tipo de premios cuenta más "lo que ha hecho el club" en lugar de lo individual. "En este caso hay algún club que ha ganado Champions y Liga y, por lo tanto, parece ser a priori que la historia de este trofeo dice que siempre el club que ha tenido éxito tiene más ventaja en este sentido. Pero yo creo que hay unos cuantos jugadores que han hecho una gran temporada", opinó.