Jordi Cruyff llega a un "acuerdo verbal" con el Ajax para ser su director técnico

Archivo - Jordi Cruyff - Marc Graupera Aloma / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ajax anunció este domingo un "acuerdo verbal" con Jordi Cruyff para que el exfutbolista e hijo de la leyenda neerlandesa se haga cargo de la dirección técnica del club.

"El Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico. El proceso para un nombramiento permanente se encuentra en su fase final, con varios pasos aún por completar. El objetivo del Ajax es que Cruyff se incorpore a principios de febrero de 2026", dijo el club.

Según el comunicado del Ajax, Jordi Cruyff se uniría al club de Ámsterdam hasta 2028, con más competencias para el que fuera jugador del Barça y Manchester United, entre otros. Además, ejerció de dirrector deportivo en el FC Barcelona en 2022 y ficha ahora por un Ajax con el que hizo historia su padre Johan Cruyff.