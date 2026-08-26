El joven Bouaddi firma cinco temporadas por el City

Archivo - Ayyoub Bouaddi durante el Mundial 2026 - Scott Rausenberger/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City inglés confirmó este miércoles el fichaje por las próximas cinco temporadas del joven centrocampista marroquí de 18 años Ayyoub Bouaddi, que llega procedente del LOSC Lille francés y por el que, según las informaciones, habría pagado cerca de 100 millones de euros.

"Bouaddi se incorpora como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mundial, tras disputar 96 partidos con el Lille y sumar ya ocho internacionalidades (con Marruecos)", apuntó el City, que con este fichaje refuerza una zona donde ha perdido al español Rodri Hernández, al portugués Bernardo Silva y al neerlandés Tijjani Reijnders.

Es el segundo fichaje importante del equipo inglés este verano, tras la incorporación de Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, por 116 millones de libras (más de 135 millones de euros) y según Press Association, el acuerdo tiene un valor inicial de 81 millones de libras (94,5 millones de euros) y el resto de la cantidad se completará con posibles cláusulas adicionales.

Bouaddi, que fue una de las sensaciones del pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Marruecos, aunque jugó con Francia en categorías inferiores, debutó con el club de la Ligue en la Conference League apenas con apenas 16 años y posteriormente se hizo un hueco como titular durante las dos temporadas siguientes. Según el City, su nuevo fichaje es un "elegante centrocampista, dotado de gran calidad con balón".

"Este es un día muy especial para mí y mi familia. El Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder decir que soy jugador del City. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando duro para convertirme en el mejor jugador posible y llegar a lo más alto del fútbol", admitió el futbolista marroquí.

Bouaddi lleva "muchos años siguiendo" a su nuevo equipo. "Me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta jugar un fútbol de calidad y ya han demostrado que son ganadores, este club parece construido para ganar. La plantilla es de nivel mundial y Enzo (Maresca) es un entrenador top. Tengo muchísimas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de toda la afición", añadió.

El internacional también reconoce que "todavía" tiene "mucho margen de mejora". "Sólo tengo 18 años. Estoy contento con el progreso que he hecho hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Este es, sin duda, el mejor lugar para conseguirlo. Este club exige títulos y yo daré todo para asegurarme de que peleamos por cada trofeo", subrayó en la web del club inglés.

Por su parte, el director de Fútbol del Manchester City, Hugo Viana, considera que "el potencial" de Bouaddi "es extremadamente alto". "Es un jugador que reúne todo lo que necesita un centrocampista de primer nivel. Con sólo 18 años, ya cuenta con una inteligencia futbolística sobresaliente. Eso no hará más que mejorar bajo la guía de Enzo", indicó.

"Le hemos seguido muy, muy de cerca. A lo largo de este proceso nos hemos convencido cada vez más de que es un enorme talento que triunfará en el City. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros y ahora nuestro trabajo es asegurarnos de proporcionarle todo lo que necesita para desarrollar su potencial."

La llegada de Bouaddi amplía las opciones en el centro del campo del entrenador Enzo Maresca tras las recientes salidas de Rodri y Tijjani Reijnders, y con Nico González también a punto de marcharse.