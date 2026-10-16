Jude Bellingham: "Es un honor llegar a los 150 partidos en el club más grande del mundo, el Real Madrid"

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham posando con una camiseta conmemorativa por los 150 partidos disputados con el Real Madrid. - REAL MADRID

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham ha comentado este viernes, tras alcanzar los 150 partidos como madridista, que es "un honor" llegar a dicha cifra con "el club más grande del mundo" y que necesitan "seguir mejorando" para "ganar títulos".

"Estoy muy feliz y orgulloso. Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo. Es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos", afirmó el centrocampista inglés del Real Madrid a los medios del club.

Bellingham disputó su partido número 150 con el Real Madrid en el triunfo de los blancos contra la Roma en Liga de Campeones. Tras recibir una camiseta conmemorativa en la Ciudad Real Madrid señaló que, a pesar de que sea su cuarta temporada en el club no se siente un veterano porque solo tiene 23 años.

"Estoy disfrutando mi rol en el equipo y ojalá podamos mejorar y ganar títulos. A veces hay partidos un poco más difíciles, pero casi todos los hemos ganado. Necesitamos seguir trabajando y mejorando", subraya el internacional inglés.