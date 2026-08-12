Jude Bellingham vuelve a los entrenamientos con el Real Madrid

El centrocampista inglés Jude Bellingham durante la sesión de entrenamiento. - REAL MADRID

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés Jude Bellingham se ha reincorporado este miércoles a los entrenamientos con el Real Madrid después de haber disfrutado de su periodo de vacaciones tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores no convocados para el partido de esta noche frente al Deportivo de la Coruña, correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, se ejercitaron en la Ciudad Real Madrid. Entre ellos se encontraba Jude Bellingham, que era el único jugador de la primera plantilla que quedaba por incorporarse a la pretemporada blanca.

El centrocampista inglés pasó el reconocimiento médico y posteriormente completó, junto a Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Yan Diomande y Ibrahima Konaté, una sesión de trabajo con y sin balón. Por su parte, Thibaut Courtois trabajó en el gimnasio y Aurélien Tchouameni lo hizo en el interior de las instalaciones.

Por último, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo y Thiago Pitarch continúan con sus respectivos procesos de recuperación.