La Junta Directiva del Barça se reúne en el Monestir de Sant Cugat del Vallès

La Junta Directiva del FC Barcelona se reúne en el Monestir de Sant Cugat del Vallès

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monestir de Sant Cugat del Vallès acogió este miércoles al mediodía una nueva reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, en un encuentro presidido por Joan Laporta, en una jornada que se inició con varias visitas institucionales.

Antes del inicio de la sesión, en las dependencias del monasterio, los directivos tuvieron ocasión de saludar al alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, al párroco de la parroquia de Sant Pere Octavià, Emili Marlés, y a la concejala de Cultura y Deportes de la localidad, Núria Escamilla.

En el marco de la visita institucional, la comitiva blaugrana realizó la tradicional fotografía de grupo y participó en un intercambio de obsequios. El club entregó camisetas personalizadas al párroco Emili Marlés y al alcalde Josep Maria Vallès, así como una placa de agradecimiento al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.