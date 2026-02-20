La justicia suiza absuelve a Rubiales de instigar a una grabación no autorizada de conversaciones

Archivo - Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). - EUROPA PRESS TV - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corte de Apelación Penal de Lausana (Suiza) ha absuelto al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales de la demanda por instigar a una grabación no autorizada en el año 2019 en el país helvético presentada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En el fallo, con fecha de 20 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la justicia suiza admitió el recurso presentado por el abogado de Luis Rubiales, François Canonica, contra la sentencia del 30 de septiembre de 2025 que le condenaba a indemnizar a Javier Tebas con cerca de 6.000 francos suizos.

La Corte Penal de Lausana rectifica dicha sentencia del tribunal de La Cote y "libera" de los cargos de instigar a la grabación no autorizada de conversaciones a Rubiales, y condena en costas a Tebas por 4.760 francos suizos.

Tras conocer el fallo, Luis Rubiales expresó a Europa Press su satisfacción por que, según él, "se hace justicia tras siete años". "De nuevo, se demuestra que Tebas ha buscado permanentemente la erosión de mi imagen con falsedades y ayudado de determinados medios de comunicación con intereses muy distintos a la verdad y el rigor. Vuelvo a insistir en mi legal forma de actuar y en la inocencia frente a las falsas acusaciones que tanto mi equipo como yo hemos padecido. Seguiré luchando para que se haga justicia", manifestó.