Al-Khelaïfi: "París es el mejor lugar para Mbappé"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Paris Saint-Germain francés, Nasser Al-Khelaïfi, tiene claro que quiere evitar que se marche su gran estrella, Kylian Mbappé, para el que considera que su actual equipo "es el mejor lugar" para él y donde tiene "todo lo que necesita", asegurando que confía en el delantero "al 200 por 100" porque es "un hombre de palabra".

"Lo dejó muy claro, tiene un acuerdo conmigo. Tenemos una gran relación, es el mejor jugador del mundo y no voy a ocultar que quiero conservarlo. Tengo confianza porque el mejor lugar para él es París, como jugador francés, como capitán de la selección nacional, vicecapitán del PSG, donde ya lleva siete años", señaló Al-Khelaïfi en una entrevista a 'L'Equipe'.

El dirigente cree que el futbolista "tiene la ambición de hacer grandes cosas con el PSG", donde tiene "todo lo que necesita". "Un entrenador fantástico que lo adora y a quien él adora, el mejor centro de entrenamiento del mundo, un gran equipo. Lo tiene todo", aseveró.

El catarí aseguró que el delantero tarda tanto en tomar una decisión porque "siempre" ha esperado "hasta el último momento" para hacerlo. "Lo entiendo, es sólo una cuestión de tiempo. Por supuesto, estamos en contacto regular sobre este tema", advirtió, confirmando que el futbolista "sí" le ha comentado algo sobre el momento de su decisión, pero que quedaba entre ellos.

"Estamos tranquilos, confío en él al 200 por ciento. Es un buen chico, me dio su palabra y es un hombre de palabra. Yo creo en él. Sólo puedo decir que no estoy estresado ni económicamente ni con Kylian", añadió el presidente del PSG, que tiene "un plan" y que es "con" el delantero parisino.

Además, no quiso "entrar en detalles" sobre el acuerdo que firmó el año pasado con Mbappé. "No voy a permitir que nadie desestabilice a Kylian ni a mi equipo. Mi mensaje es muy claro, él es parte de la familia y yo protegeré a esta familia", zanjó el dirigente.

Al-Khelaïfi valoró la llegada del fonde internacional 'CVC' a la Liga francesa para hacerla "mejor" y como 'ayuda' par convencer a Mbappé junto al nuevo formato de la Liga de Campeones que arrancará la próxima temporada y que dará "más partidos con equipos grandes y más competitividad".

El presidente del PSG también remarcó que "el club es más grande que nadie" al ser preguntado sobre si el futuro de Luis Campos, director deportivo, está vinculado al del '7'. "Estoy muy feliz con él y orgulloso de su trabajo. Estamos muy unidos, hablamos todos los días, varias veces al día y realmente hace un trabajo extraordinario", manifestó

"Estoy muy feliz. Desde el primer partido contra el Lorient (0-0) sentí que teníamos una nueva identidad, un sistema y que estábamos construyendo algo. Disfruto viendo a mi equipo, es una nueva era. Queremos jugar ofensivo, marcar goles y esto es lo que quiero también para todos nuestros jugadores jóvenes y para todos nuestros equipos. Este es el 'ADN' del PSG", detalló el catarí sobre la actual temporada con Luis Enrique Martínez como técnico.

De todos modos, no esconde que anteriormente cometieron "errores". "Jamás diré ni fingiré que no he cometido un error. Ahora tenemos jugadores jóvenes que tienen hambre, somos el tercer equipo más joven de Europa, con identidad francesa y esto es lo que queremos, el resultado debe dejarse de lado", puntualizó.

"Hablé con Luis Enrique la última vez, analiza los partidos varias veces y me dijo que deberíamos haber ganado todos los partidos que jugamos de Champions excepto el Newcastle. Estamos en el camino correcto", sentenció Al-Khelaïfi, feliz con el trabajo del entrenador asturiano.