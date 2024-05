Klopp, sobre su discusión con Salah: "Está completamente resuelto"

Jürgen Klopp y Mohamed Salah durante el West Ham-Liverpool - Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wi / DPA

LONDRES, 3 May. (dpa/EP) -

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que no hay ningún problema entre él y el delantero egipcio Mohamed Salah tras su discusión en la banda durante el partido de Premier League ante el West Ham (2-2) del pasado fin de semana.

"Está completamente resuelto, no es ningún problema. Si no nos conociéramos desde hace tanto tiempo, no sé cómo lo afrontaríamos, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos respetamos", afirmó el técnico alemán.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el preparador de los 'reds' dijo que todo se había solucionado, pero Salah avivó la polémica en la zona mixta. "Va a haber fuego si hablo", señaló entonces el atacante.

Este viernes, Klopp explicó que ese incidente no supone nada fuera de lo común. "Creo que tenemos derecho a tratar estas cosas con total independencia de cualquier expectativa exterior. No es una historia. En general, todo el mundo está en el mejor lugar posible", indicó.

"Si ganamos los partidos y marcamos muchos goles, probablemente la situación no habría sido exactamente así, porque Mo no habría estado en el banquillo. Todo depende de los demás", añadió.

El incidente desató las especulaciones sobre el futuro de Salah, ya que al jugador, que cumplirá 32 años en junio, le queda poco más de un año de su contrato. Como Klopp dejará el club al final de la temporada, no quiso discutir sobre el delantero estrella.

"Todos tenéis que acostumbraros a que ese no es mi tema. Mo, como jugador, es increíble y no creo que deba hablar de eso. Eso lo decidirán otros, sobre todo Mo. No tengo ninguna señal de que vaya a querer irse. Sólo intento preparar las bases para el futuro", finalizó.