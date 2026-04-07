Lahm elogia al fútbol español y critica el "enfoque táctico retro" alemán

Archivo - El exfutbolista alemán Philipp Lahm, durante una entrevista tras un evento organizado por la DFB. - Michael Matthey/dpa - Archivo

HAMBURGO/LONDRES, 7 Abr. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Philipp Lahm expresó su preocupación por el futuro del fútbol alemán al criticar el regreso del marcaje individual, que considera un "enfoque táctico retro", mientras que elogió el fútbol de la "escuela española".

Lahm afirmó en una columna para el semanario 'Die Zeit' y el periódico británico 'The Guardian' que incluso el Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga, aplica este "enfoque táctico retro", en referencia a ese marcaje al hombre.

"Me sorprende que ahora muchos defensores de la Bundesliga vuelvan a seguir a su rival hasta el baño. El Bayern también lo hace, Vincent Kompany recurre en ocasiones al marcaje individual", sostuvo sobre una tendencia que, en su opinión, "solo puede ser un recurso a corto plazo si se quiere sorprender al rival y ponerlo bajo presión, como en el balonmano poco antes del final", ya que "un campo de fútbol es demasiado grande para eso".

Según Lahm, "Italia se quedó atrás". "Si Alemania sigue este nuevo camino, eso también podría pasarnos", advirtió. Por el contrario, el exlateral está convencido de un enfoque táctico que denomina "escuela española" y que describe como una "defensa orientada al balón, posiciones y perfiles claramente definidos, un fútbol de combinación organizado que desplaza la acción al campo contrario".

Y Lahm recordó que tres de los últimos cinco títulos de la Eurocopa fueron para la selección española. "Ni siquiera Alemania logró tal dominio en los años 70 y 80. Gary Lineker se refería a esa época cuando dijo que al final siempre ganan los alemanes. No, hoy es España. "En el Mundial de este verano, el equipo de (Luis) De la Fuente es, como es lógico, uno de los favoritos al título", concluyó.