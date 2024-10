Laia Aleixandri: "El ritmo y competitividad de Inglaterra te hacen mejor sí o sí cada fin de semana"

"Es difícil de digerir no jugar un Mundial, pero cuando pasas ese proceso, en mi caso se convirtió en muchísima más madurez y ambición"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la selección española y del Manchester City Laia Aleixandri reconoce su felicidad por jugar en Inglaterra, una liga donde su "ritmo y competitividad te hacer mejor sí o sí cada fin de semana" y que le está ayudando a mantener un gran nivel para seguir siendo fija en las convocatorias de una campeona del mundo donde sus componentes se exigen porque saben de lo que son "capaces" y para las que lo vivido en los Juegos Olímpicos ha servido de "aprendizaje" y para renovar su "ambición".

"Podría decir que para mí el ritmo de la Liga inglesa es el europeo y mundial y eso es muy positivo para las jugadoras que estamos allí porque parece ser que te vas a encontrar con un ritmo diferente ahora cuando estoy en el City, porque no llevas jugando Champions tres años, pero de repente entras en dinámica Champions y parece como si fuera un partido de liga inglesa", remarcó Laia Aleixandri a Europa Press durante la concentración de la selección española.

Por eso, la internacional tiene claro que "al final la competitividad y el ritmo que tienen esta liga te hacen ser mejor sí o sí cada fin de semana". "Es una mejora constante el competir en la élite y sentir que tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para ganar y para competir", advirtió.

Además, el inicio en el City ha sido bueno, con victoria incluido en la Liga de Campeones ante el FC Barcelona (2-0). "Somos un grupo de jugadoras que ya nos conocemos. Ya hubo un cambio muy grande hace tres años cuando justo fiché y había un grupo nuevo de jugadoras que teníamos que empezar a entendernos y empezar a transmitir un poco lo que el míster quería también", recordó.

"Creo que este año se puede decir que ya nos conocemos todas mejor, sabemos a lo que queremos jugar, nuestro plan de partido y eso se traduce en resultados. Sí que es verdad que el primer partido de Champions nos salió redondo y en la Superliga estamos bien. Creo que hay que seguir teniendo esa exigencia para poder disfrutar de cosas más grandes", añadió al respecto.

La futbolista de 25 años sonríe cuando se la pregunta por su futuro. "Es verdad que todo el mundo parece ser que tiene muy claro que vuelvo a España, pero yo ahora mismo estoy muy contenta en el City", replicó. "Estoy muy centrada y creo que también muy tranquila con mi futuro porque creo que es algo que tiene que llegar con mis rendimientos. Estoy bien, con confianza y eso es lo que más importa", zanjó.

Aleixandri no pudo participar finalmente en esta 'ventana' de amistosos ante Canadá e Italia por un problema físico que le hizo ser baja de la concentración antes del duelo de este martes ante las 'Azzurre'. Estos partidos eran los primeros desde los Juegos Olímpicos de París, punto y final de "una forma muy intensa" a la temporada, pero con ganas de "empezar también con la selección".

"Estar aquí siempre es principalmente un reto y una ambición, pero, al menos yo que vengo de tierras inglesas, siempre es de agradecer, ya sólo con hablar español todo el rato, que al final se hace raro, pero sobre todo estar rodeada de compañeras, amigas, siempre es un plus", admitió Aleixandri.

"SABEMOS DE LO QUE SOMOS CAPACES"

La polivalente futbolista se refirió a la experiencia en los Juegos, los primeros en la historia del fútbol femenino, a los que llegaron "con mucha ambición", pero también "con mucha carga" tras un año muy exigente, y que finalmente no salieron como se esperaba. "Sabemos que somos el equipo a batir y para nosotras es la exigencia que tenemos dentro de esta selección, porque sabemos de lo que somos capaces y esa exigencia la tenemos que transmitir un poco en el campo, con triunfos y llegar lejos", apuntó.

"Obviamente, también somos humanas, no somos robots ni máquinas de ganar, ojalá, eso es a lo que queremos llegar, pero también eso es inhumano. Los Juegos fueron difíciles, un campeonato nuevo y al final es fútbol. Obviamente queremos ganarlo todo, pero es verdad que hubo cosas que no salieron como quisimos y seguramente no hicimos nuestros mejores partidos dentro de ese campeonato y eso te penaliza. Lo tomamos como aprendizaje y con mucha ambición a la hora de volver a sacar mejores versiones", resaltó la catalana.

Tampoco pudieron vivir el espíritu olímpico porque estuvieron "un poco más distantes" al estar en subsedes lejos de París. "Teníamos la sensación de que estábamos jugando un gran campeonato, pero no esa sensación de jugar unos Juegos. Lo intentamos disfrutar al máximo y disfrutando el camino también", puntualizó.

El poder estar en unos Juegos le llegó a Laia Aleixandri un año después de haberse quedado sin disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La defensa del City formó parte del grupo de 15 futbolistas que a finales de septiembre de 2023 renunciaron a la selección a no ser que hubiera cambios estructurales y luego no fue convocada por Jorge Vilda.

"Podría decir que siempre he valorado de la misma manera y le he dado siempre el mismo valor para mí el jugar para mi país y para mi selección. Es uno de los objetivos máximos a los que puede aspirar una jugadora y podría decir que no ha cambiado, obviamente, después de esa etapa que viví sin disfrutar el Mundial. Igual sí que disfruto de más pequeños detalles, de estar con las compañeras o de disfrutar del fútbol que se juega en esta selección, que al final es diferente de nuestros clubes", subrayó.

Sobre aquella ausencia que le privó de disfrutar del histórico éxito en Australia y Nueva Zelanda, confesó que "en el momento una no es consciente del todo". "Luego sí que es difícil de digerir, obviamente, pero cuando ya pasas ese proceso, en mi caso se convirtió en muchísima más madurez y muchísima más ambición. Como todo, tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas que entran y salen", expresó.

"EN ESPAÑA TENEMOS TALENTO Y MUCHO FUTURO"

Ahora, es prácticamente fija para la seleccionadora Montse Tomé en un equipo que por fin ha roto las barreras gracias a una generación de futbolistas jóvenes, entre las que se encuentra ella, subcampeona del mundo Sub-20 en 2018 junto a Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Ona Batlle o Cata Coll.

"No voy a descubrir nada que no sepamos ya. En España, mi generación y las que vienen, tenemos talento y mucho futuro, ahora hay que trabajarlo y cuidarlo porque seguro que con mucho trabajo van llegando estos resultados que han podido ir llegando. Cuando vas creciendo y vas rodeándote de estas jugadoras, te vas dando cuenta del nivel que hay, de cómo se tiene que cuidar para que eso se traduzca en triunfos para España", demandó la defensa española.

Y otro paso clave fue el paso adelante en el nivel físico. "Sí, creo que era un aspecto que siempre teníamos a mejorar y que siempre es un aspecto a mejorar. En una temporada siempre tienes puntos de rendimiento, pero a nivel físico creo que también hemos dado un paso hacia adelante y tenemos que seguir dándolo porque es lo que nos acerca a ser las mejores, la combinación de poder un poco traducir nuestro fútbol con ese plus de físico", comentó.

Tras estos dos amistosos, quedará uno más en diciembre ante Francia, para luego dar paso a un 2025 con Liga de Naciones y, sobre todo, la Eurocopa de Suiza. "Es verdad que tenemos una temporada muy llena en cuanto a calendario porque tenemos retos como la Liga de Naciones, pero el foco creo que está en esa Eurocopa que al final de temporada es uno de los retos más grandes que tenemos", concluyó Laia Aleixandri.