LaLiga arranca su campaña contra el bullying en un colegio de Madrid y con Azpilicueta como invitado

El CEIP Federico García Lorca, de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, fue el elegido este jueves para el arranque de 'LaLiga VS Bullying', la campaña nacional del organismo contra el acoso escolar y que recorrerá varios centros educativos de toda España, contando en esta ocasión con la participación del defensa del Atlético de Madrid César Azpilicueta que aconsejó al alumnado a ser "líderes" contra esta lacra y tener "autoestima".

La iniciativa, que tiene como lema 'Un equipo no deja a nadie solo', que busca reflejar el espíritu del deporte colectivo para combatir el 'bullying' que, según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), sufren 1 de cada 4 estudiantes en España, con el añadido de que sólo el 10 por ciento de los testigos de acoso intervienen para detenerlo.

Azpilicueta se sometió en primer lugar a las preguntas de un grupo elegido de niños y niñas, todas ellas ataviadas con la camiseta de la campaña, y que hicieron varias preguntas al navarro, varias de ellas relacionadas con el acoso escolar.

"Lo primero que me gustaría decirle es que seáis vosotros mismos, que eso es la base de todo. No porque un compañero o una compañera os diga que eso no lo hagas porque igual a esa persona no le gusta, que lo hagáis, que tengáis esa autoestima. A partir de ahí, si surge algo, siempre tenéis seguramente el apoyo de todo el colegio para esos casos y vuestros compañeros, que muchas veces son las personas que más cerca están y que os pueden ayudar", expresó el defensa.

Este recalcó que es "muy importante el manifestarse y el buscar ayuda" ante este problema y que también deben acudir al colegio para "tomar medidas lo más rápido posible" cuando se vean acosados "porque hacéis algo o porque sois algo", advirtiendo que deben ser aquellos que presencian estas situaciones "las primeras personas en reaccionar y en ayudar para evitar esos acosos".

El jugador del Atlético reconoció que no vivió situaciones de acoso en su etapa en el colegio, pero que "es un tema que desgraciadamente cada vez ocurre más" y que por ello todos deben poner de su "parte para que no ocurre". Por ello, pidió a los niños y niñas del CEIP Federico García Lorca que sean "esos líderes" que se necesitan.

Azpilicueta admitió que siempre se ha sentido "muy aceptado y muy querido" en los países en los que ha estado en todos los sitios en los que ha estado, y no escondió que en el fútbol también surgen problemas por ser "un entorno tan competitivo", pero que la clave es "tratar de resolverlo con respeto".

Posteriormente, el defensa rojiblanco participó también con los alumnos y alumnas del centro en un taller lúdico educativo, en el marco del programa 'Futura Afición', con el objetivo de que aprendan a identificar las situaciones de acoso escolar y a actuar de manera proactiva para prevenirlo, a través del trabajo en equipo, la igualdad, el respeto y la tolerancia.

LALIGA VE EN EL FÚTBOL "UNA HERRAMIENTA PODEROSA" CONTRA EL ACOSO

Además del futbolista, este tuvo además la participación de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LaLiga, y de Olga de la Fuente, directora de Fundación LaLiga. "El fútbol es más que un deporte, es una herramienta poderosa para generar cambios positivos en la sociedad", afirmó Fernández, que detalló que con esta campaña buscan "sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la unión y el respeto a todos los miembros de un equipo, clase, colegio, etc. para erradicar el acoso escolar".

La Fundación LaLiga, mediante su proyecto educativo 'Futura Afición', trabaja desde 2015 para promover y fomentar los valores positivos del deporte en colegios de toda España, y, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), ofrece numerosos recursos para sensibilizar sobre la problemática del acoso escolar en edades tempranas.

En este sentido, Olga de la Fuente recordó que "ya han participado más de 85.000 escolares" y que el objetivo que tienen es el de "seguir llegando a muchos más niños y niñas para fomentar espacios seguros y respetuosos para todos, tanto en el entorno escolar como en el ámbito deportivo".

También se unió a este acto la Fundación Atlético de Madrid, con Carla Pereyra, embajadora oficial, y su campaña contra esta lacra que tiene el lema 'Hazte defensa contra el bullying', la cual "se basa en el espíritu" del equipo colchonero de "crear un equipo grande en el que se apoyan entre todos".

Asimismo, se proyectó el spot de la campaña 'Un equipo no deja a nadie solo', creado con el objetivo de la erradicar el acoso escolar y con el que LaLiga refleja el espíritu del deporte colectivo y la fuerza del fútbol español para frenar los casos de acoso.

LaLiga continuará junto a los clubes asociados continuarán desarrollando acciones y colaboraciones para visibilizar y combatir el bullying, promoviendo valores como la unión, la deportividad y el compañerismo. Estas iniciativas incluyen talleres en colegios, campañas de sensibilización y la participación activa de jugadores y figuras del fútbol.