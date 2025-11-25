LaLiga y Panini lanzan la segunda edición del álbum oficial de LaLiga Hypermotion

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y Panini han presentado este martes la segunda edición del álbum oficial de cromos de LaLiga Hypermotion 2025/26, que llega tras el "éxito arrollador" de su estreno la pasada temporada y amplía el legado de las 54 ediciones consecutivas de la colección de LaLiga EA Sports, con la voluntad de consolidar el formato de Segunda como producto de referencia entre los aficionados.

La colección, disponible desde este martes en los puntos de venta habituales, regresa con una oferta renovada que combina "tradición e innovación", incorporando tres series inéditas -HYPER ICONOS, HYPER WORLD SERIES e HYPER SHOW- para dar protagonismo a los jugadores de una competición marcada por la igualdad, el talento emergente y la emoción hasta el último minuto.

Entre las novedades destaca también HYPER ENERGY, una categoría ya consolidada y enfocada a los jóvenes talentos, y el regreso de '11 PREMIUM', uno de los grandes atractivos para los coleccionistas por su diseño exclusivo y materiales especiales. Según informa la organización, el Pack de Lanzamiento incluye el álbum y cuatro sobres (32 cromos) por 4 euros, mientras que los sobres individuales se podrán adquirir por 1 euro, con ocho cromos por unidad.

LaLiga destaca que Hypermotion continúa afianzándose como una de las competiciones más emocionantes del fútbol profesional, con clubes históricos, ciudades emblemáticas y plantillas repletas de talento consolidado y jóvenes figuras que mantienen la igualdad hasta la última jornada. Para Panini, esta segunda edición refuerza su compromiso con productos de "máxima calidad" y una actualización constante que mejore la experiencia del coleccionista.

Con este lanzamiento, LaLiga y Panini consolidan un proyecto que celebra la pasión por el coleccionismo, el prestigio de la competición y el entusiasmo creciente de los aficionados en toda España.