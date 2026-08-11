LaLiga renueva sus acuerdos televisivos con ESPN y DSPORTS en Sudamérica hasta 2032

Archivo - El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal durante un partidon de Liga con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha renovado este martes sus acuerdos de derechos audiovisuales con ESPN y DSPORTS para Sudamérica hispanohablante, garantizando que millones de aficionados continúen disfrutando de la mejor competición del fútbol español hasta el final de la temporada 2031/32, unos acuerdos que abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A través de ESPN y DSPORTS, los aficionados podrán disfrutar, a partir del 15 de agosto, de toda la emoción de LaLiga EA Sports y seguir a grandes clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF, entre otros. Los partidos transmitidos por ESPN también estarán disponibles en streaming a través de Disney+ Premium.

La nueva temporada volverá a ofrecer citas imprescindibles como EL CLÁSICO, el Derbi de Madrid y EL GRAN DERBI de Sevilla, además de la lucha por el título, la clasificación para las competiciones europeas, el descenso y todas las historias que se desarrollarán a lo largo de las 38 jornadas.

El presidente de LaLiga ha afirmado que Sudamérica es "un mercado estratégico" para LaLiga, tanto por la "pasión" con la que se vive el fútbol como por la "profunda conexión histórica, cultural y deportiva" que existe con la competición. "La renovación nos permite dar continuidad a una relación con dos socios que conocemos muy bien, que entienden el valor de LaLiga y que cuentan con la experiencia, el alcance y la capacidad editorial para llevar nuestro producto a los aficionados de la mejor manera", añadió.

Por su parte, el director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS, Hernán Bidegain, apuntó que la continuidad de estas alianzas estratégicas ratifican el camino que posiciona a DSPORTS como "señal líder en transmisiones deportivas en América Latina". "Tenemos los contenidos más atractivos para los fanáticos del fútbol y los potenciamos con las coberturas propias de nuestros equipos de figuras y la bajada local en cada uno de los países en los que estamos presentes", agregó.

Por último, el vicepresidente sénior y gerente general de Redes y Deportes para América Latina de The Walt Disney Company, Bruno Zurlo, indicó que el acuerdo refuerza el compromiso de ESPN de "acercar las principales competiciones de fútbol del mundo" a los aficionados de toda Sudamérica. "LaLiga cuenta con una afición apasionada en toda la región, y esta extensión nos permite continuar ofreciendo sus clubes emblemáticos, jugadores de clase mundial y rivalidades inolvidables a través de ESPN", concluyó.