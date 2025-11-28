LaLiga superará los 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos para el ciclo 2027-2032

Archivo - Balón de LaLiga 2025-26. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga concluyó este viernes el proceso de comercialización de los derechos residenciales/hogar de LaLiga EA Sports en España para el ciclo 2027/28-2031/32, alcanzando un valor de más de 5.250 millones de euros, por lo que el valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones, según un comunicado.

El valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones de euros en el ciclo 2027/28-2031/32, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al periodo anterior, destacó LaLiga en un comunicado. Una cifra que se alcanza por los derechos residenciales de 'Primera' en España por valor de más de 5.250 millones -un incremento total del 6% respecto al ciclo anterior-, 650 millones en HORECA, 175 millones de LaLiga Hypermotion y 60 millones correspondientes a derechos en abierto y resúmenes.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, celebró "haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior en un contexto nacional e internacional complejo". "Es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros", expresó.

"En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante. Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores, impulsada en gran medida por nuestra lucha decidida contra la piratería, que ha permitido aumentar el número de usuarios de los operadores, y por el esfuerzo de los clubes en la mejora continua de los contenidos audiovisuales, ofreciendo la mejor experiencia posible al aficionado", agregó.

Como en el anterior ciclo, Telefónica y DAZN se consolidan como socios para LaLiga, ya que se adjudican los lotes de residencial/hogar por cinco temporadas para la emisión de cinco partidos cada uno de LaLiga EA Sports desde la temporada 2027/28 hasta la 2031/32.

"Su apuesta por la innovación y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo permite a LaLiga seguir ampliando su alcance entre públicos actuales y nuevos. Además, el marco de comercialización a cinco años aporta estabilidad y certidumbre, favoreciendo la planificación e inversión a largo plazo de los operadores y reforzando la sostenibilidad de los clubes", resaltó el comunicado de la patronal.

LaLiga agradeció a ambos operadores "su apuesta renovada como por un producto 'premium' de referencia en su catálogo, también a DAZN más allá de España, como socio estratégico en numerosos mercados internacionales en todo el mundo".

"El éxito del proceso de comercialización responde a tres pilares: la mejora constante del producto audiovisual; la lucha integral contra el fraude audiovisual; y la anticipación al nuevo contexto de UEFA, que permitió adelantar el tender y evitar los efectos negativos que sí han sufrido otras competiciones. Esta combinación de innovación, protección del mercado y visión estratégica ha consolidado el liderazgo de LaLiga en un entorno altamente competitivo", concluyó el comunicado.