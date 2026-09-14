Lamine Yamal: "Este año el Balón de Oro lo merecería yo por lo que he ganado"

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal en 'Universo Valdano' de Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona e internacional español Lamine Yamal ha reivindicado su candidatura al Balón de Oro y asegura que, a su juicio, él y Kylian Mbappé son actualmente "los mejores del mundo", al tiempo que reconoce su exigencia tras el Mundial y avisa de que todavía tiene "mil cosas que hacer" para entrar en la historia del fútbol, en una entrevista con Jorge Valdano que se emitirá íntegra este viernes en Movistar Plus.

"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", afirma el delantero del FC Barcelona en el adelanto de 'Universo Valdano', que estrena su décima temporada.

El internacional español se muestra además autocrítico con su actuación en la última Copa del Mundo y no utiliza los problemas físicos que sufrió antes del torneo como excusa para justificar un rendimiento que considera mejorable. "Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. Hice muchas cosas que la gente no vio y que para el entrenador es algo increíble tener a alguien que arrastre a tres jugadores. No estaba contento por mí porque, para mí, podía haber hecho más", reconoce.

"Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente", añade Lamine, que ya piensa en una nueva oportunidad con la selección española y mantiene su elevada exigencia pese a los éxitos logrados con apenas 19 años.

En este sentido, el extremo azulgrana subraya que su precocidad no le hará bajar el nivel de ambición y recuerda que todavía tiene camino por recorrer para dejar huella en el fútbol. "Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona... Pero nunca tan pronto se había ganado tanto, solo Pelé, pero recientemente no. La gente puede pensar que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relajo. Pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", apunta.

Durante la conversación con Valdano, Lamine también aborda su obsesión por conquistar la UEFA Champions League y repasa sus cuatro años desde su debut con el primer equipo del Barça, además de reflexionar sobre el peso de las expectativas que genera su figura y sobre su evolución como futbolista.

Por su parte, Jorge Valdano destaca la seguridad mostrada por el joven delantero durante la entrevista y asegura que no hay motivos para preocuparse por su futuro. "Una de las características que más me asombró es cómo enciende y apaga el ego a lo largo de la entrevista", explica el presentador de 'Universo Valdano', antes de remarcar que Lamine tuvo que sacar "esa superseguridad que tiene para proclamarse el Balón de Oro".