Laporta: "Alves contagiará su carácter ganador al equipo"

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que Dani Alves aportará su alma y carácter al equipo para poder mejorar la situación actual y ha destacado que el brasileño se ha ganado el cariño que ha recibido en su presentación en el Camp Nou de parte de la afición.

"Destacaría su personalidad, es una persona excelente y nos dará carácter, le gusta competir y seguro que contagiará su carácter al equipo. Es un ganador", aseguró en rueda de prensa al lado de Dani Alves.

Laporta agradeció al brasileño sus ganas de volver y su esfuerzo por hacerlo posible. "Gracias Dani por volver al Barça, lo haremos otra vez. Es un día de emociones, que se repiten de cuando vino al Barça. Eres una persona hecha a sí misma, que ha luchado y con talento, tiene alma e imprime carácter allá donde va", destacó.

"Dani y yo hemos mantenido una relación de amistad estos años y me comentó que quería volver y ayudar a ganar y a hacer este equipo que se está formando. Hablando con Yuste y Alemany, se vio el último año de Dani y coincidimos en que físicamente está superdotado", comentó sobre los motivos que les han llevado a traerle de vuelta.

Por su parte, el director de fútbol blaugrana, Mateu Alemany, reconoció que ahora mismo no tienen margen salarial para inscribir a Alves, y que por eso debutará en enero. "Vamos a poder inscribir ahora a Xavi y a su cuerpo técnico, no nos sobra nada. Para enero queda mes y medio, estamos trabajando en posibilidades y si ahora no hay esa posibilidad, el día 1 veremos", comentó pensando en posibles nuevas incorporaciones.