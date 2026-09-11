Laporta: "Claro que me esperaba este inicio, tenemos una plantilla muy competitiva y muy compensada"

Joan Laporta durante la ofrenda floral frente al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este viernes que "claro" que se esperaba que su equipo tuviese un arranque tan espectacular de temporada porque cuenta con "una plantilla muy competitiva y compensada", pero pidió tener "los pies en el suelo" y continuar "con intensidad, con compromiso y sin relajarse".

"Debemos tener los pies en el suelo, que esto no ha hecho que comenzar, esperemos que siga así porque lo están haciendo muy bien, con un gran nivel y un gran compromiso. Para ganar se tiene que correr, se tiene que jugar con intensidad y lo hacemos, y eso muestra el compromiso que tienen los jugadores con el equipo y con el club", señaló Laporta a los medios tras acudir a la ofrenda floral del club con motivo de la Diada.

El dirigente recalcó que están "muy emocionados" por este prometedor arranque. "Lo que tenemos que hacer es seguir con esta actitud porque la emoción es muy importante, pero el trabajo y el compromiso son también muy importantes", insistió.

En este sentido, celebró que el extremo Lamine Yamal dijese un mensaje similar antes de jugar contra el Feyenoord en la Champions. "Tiene una madurez para la edad que tiene que es genial y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada, que es estar en tensión, con intensidad, con compromiso, sin relajarse y para estar a tope para ir a por todas", subrayó.

"Claro que me esperaba este inicio porque tenemos una plantilla muy competitiva y muy compensada. Lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo, ha sido lograr que todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla", advirtió Laporta.

El dirigente cree que han logrado tener con la actual plantilla "dos equipos muy competitivos donde juegue quien juegue lo hace bien". "Por lo tanto, todos tienen que estar muy alerta, muy comprometidos y en tensión. No cabe la relajación y lo que tenemos que hacer es estar muy comprometidos teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos", apuntó.

"Además este año nos hemos fijado como objetivos ganar la Liga, la Copa, la Supercopa y la Champions y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión y pensando siempre en el espíritu de equipo que es lo que tienen que hacer los jugadores, pensar sobre todo en el equipo porque nos llevará seguro a ganar títulos", prosiguió el presidente blaugrana, que no escondió que tienen "especial ilusión" por la Liga de Campeones que hace ya más de una década que no ganan y que van a "trabajar duro para intentar ganarla".