Laporte: "Un empate para nosotros es como una derrota, somos un equipo ganador"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Aymeric Laporte expresó este sábado que un empate para este grupo "es como una derrota", porque son "un equipo ganador", al mismo tiempo que reconoció sentirse un jugador "importante" dentro del combinado nacional, después de no haber dado "demasiados motivos para que se pueda dudar" de él.

"A mí me vino muy bien (ganar la EURO), también creo que a lo largo del tiempo con todos los partidos que llevo en la selección no he dado demasiados motivos para que se pueda dudar de mí. Estoy muy contento de todo lo que hemos logrado y a nivel individual también", confesó el central en rueda de prensa desde Ginebra, antes del encuentro de la Liga de Naciones de este domingo ante Suiza (20.45).

Así, Laporte se siente "como un jugador importante, como muchos dentro del equipo", porque "el míster confía en todos" y les demuestra "todos los días" que son "capaces de todo". "No hay suplentes ni titulares, aunque puede que haya jugadores que repitan casi siempre (en el once). Me siento un privilegiado por estar con la selección, teniendo más minutos como tengo ahora, me siento una pieza importante. Hay que seguir y espero que por mucho tiempo", deseó.

Sin embargo, el ahora jugador del Al-Nassr saudí "analizará" de cara al futuro volver a Europa. "Hasta el día de hoy he podido conseguir estar aquí estando en Arabia Saudí a la vez. Es un país que está muy lejos de mi entorno, de mi familia, algo para reflexionar de cara a futuro. Por ahora, los equipos tampoco se han acercado en exceso, pero de cara al futuro seguro que si algo llega, se analizará y pueda haber oportunidades", comentó, antes de negar un "acercamiento" al Real Madrid.

Sobre el calendario, Laporte admitió que hay "muchísimos partidos", después de no haber tenido "demasiado tiempo de vacaciones después de la Eurocopa. "No hay que exigirnos demasiado", pidió, antes de defender la competitividad de este grupo. "Un empate para nosotros es como si fuese una derrota, porque somos un equipo ganador, la exigencia siempre es máxima", dijo.

"En clubes como selecciones siempre quieres competir, nunca quieres ser suplente o incluso no estar en la lista, a pesar de ser 30 o 90 partidos durante el año los quieres jugar todos. Es difícil seguir este ritmo porque son muchos partidos, muchos minutos, muchos viajes. Algunos que tienen confianza seguro que puede que lo hablen (pedir descanso) con el míster, pero como competidor que somos la mayoría pues creo que queremos estar aquí peleando por todo", reflexionó.

Finalmente, reveló que vio el campo de juego "un poco tocado". "Mañana tendremos que estar muy atentos tanto a los botes del balón como también a no resbalarse. Son muchos factores en el juego, un poco peligrosos a la hora de defender sobre todo. Intentaremos estar en el campo contrario el máximo tiempo posible para que se produzca en el otro campo", concluyó.