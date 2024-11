Lee Carsley, seleccionador interino de Inglaterra, asegura que Tuchel no ha influido en su última lista

LONDRES 7 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El seleccionador interino de Inglaterra, Lee Carsley, ofreció este jueves la lista para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones ante Grecia y la República de Irlanda, una convocatoria en la que no ha tenido "ninguna influencia"el alemán Thomas Tuchel, que se hará cargo de los 'Pross' a partir del 1 de enero de 2025.

"No ha tenido ninguna influencia en la selección. He hablado con él por mensaje, pero es literalmente una felicitación, creo que es muy respetuoso con el trabajo que estamos haciendo no sólo yo, sino todo el personal", comentó Carsley tras anunciar sus elegidos.

Tuchel fue anunciado como nuevo seleccionador de Inglaterra el mes pasado y la Asociación de Fútbol reveló que el técnico de 51 años había firmado un contrato el 8 de octubre, antes de la anterior jornada de partidos internacionales en la que la subcampeona de Europa cayó 1-2 ante Grecia y se impuso 1-3 a Finlandia.

Cuando se le preguntó a Carsley cuánto sabía de este proceso, dejó claro que se había "centrado en los partidos". "Me han respetado en cuanto a dejarme hacer mi trabajo. Creo que la gente se da cuenta de lo duro que es el trabajo sin preocuparse de demasiadas influencias externas.

"No jugamos bien el primer partido y asumí toda la responsabilidad. Respondimos muy bien en el segundo y, como digo, creo que es un nombramiento realmente bueno. Hablamos de tener un entrenador con un historial probado y Thomas sin duda lo tiene. Es un técnico al que tengo muchas ganas de ver trabajar y de entregar un grupo de jugadores fuertes, con verdadero potencial para ir a ganar un gran torneo", añadió.

De cara a los partidos de la próxima semana, los defensas Lewis Hall, del Newcastle, y Taylor Harwood-Bellis, del Southampton, han entrado por primera vez en una lista en la que está también Jude Bellingham y Conor Gallagher, jugadores de Real Madrid y Atlético de Madrid, respectivamente.