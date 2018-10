Lemar: "Tengo muchas ganas de descubrir el ambiente del Metropolitano, que te lleva en volandas"

Publicado 29/07/2018 11:56:22 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Thomas Lemar, reciente fichaje del Atlético de Madrid, ha admitido este domingo que tiene "muchas ganas de descubrir el ambiente" del Estadio Metropolitano, cuya afición "lleva en volandas" a un equipo liderado por su compatriota Antoine Griezmann, quien lo aconsejó para fichar finalmente por los colchoneros.

"Tengo muchas ganas de descubrir el Metropolitano; Lucas (Hernández) y Antoine (Griezmann) me han hablado mucho de él en la selección, sobre todo del ambiente que te lleva en volandas. Así que, tengo ganas de ver este estadio y jugar para la afición rojiblanca", comentó Lemar en declaraciones facilitadas por su nuevo club.

"Es algo positivo conocer ya a algunos de mis compañeros. Antes de venir aquí, me hablaron del club y me ayudaron mucho en mi elección. Seguro que me ayudarán a integrarme en un equipo que tiene mucha calidad. Estoy muy feliz de estar aquí, en un equipo que me va a ayudar a mejorar. Así que ya tengo ganas de empezar a entrenarme y conocer a mis compañeros", indicó el futbolista francés, de 22 años y nacido en Guadalupe.

Lemar también aprovechó para describirse como "un jugador que se entrega por el equipo" y por el bien colectivo. "No soy un futbolista individualista y estoy aquí para jugar para el equipo. Me gusta darlo todo y es lo que voy a intentar hacer en el Atlético esta temporada", afirmó rotundamente.

"Tengo muchas ganas de conocer a la afición y espero que nos animen mucho durante toda la temporada, como lo hacen habitualmente, y que tiemble el estadio", dijo antes de elogiar a su nuevo técnico, el argentino Diego Pablo Simeone. "Pienso que es un gran entrenador. Sabemos todos lo que ha hecho con el Atlético. Me va a ayudar a mejorar y a avanzar en mi carrera profesional, y es todo lo que pido", concluyó Lemar.