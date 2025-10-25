Los lesionados Alaba y Rüdiger, únicas bajas del Real Madrid para el Clásico

Archivo - David Alaba y Antonio Rüdiger, durante un calentamiento con el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha conformado su convocatoria para el partido ante al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, programado para las 16.15 horas de este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, con las únicas ausencias de los defensas David Alaba y Antonio Rüdiger.

Alaba, polivalente como lateral izquierdo o como central, sufrió el pasado 19 de octubre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha durante el encuentro de los merengues frente al Getafe. Por su parte, Rüdiger sufrió un mes antes una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda durante un entrenamiento a las órdenes de Xabi Alonso.

Sin ellos dos, el entrenador tolosarra diseñó este mismo sábado su lista para el Clásico con: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Ferland Mendy y Dean Huijsen; Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Dani Ceballos; Vinícius Jr., Endrick, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Kylian Mbappé.