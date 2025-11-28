Levante - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles. - EPDATA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club visita este sábado al Levante en el Ciutat de Valencia, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los rojiblancos necesitan una victoria para acercarse a los puestos europeos antes de afrontar una semana de máxima exigencia, ante un conjunto granota que quiere salir de los puestos de descenso y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Mutturro, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Olasagasti, Brugui; Iván Romero y Etta Eyong.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Rego, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Athletic Club de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 18.30 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.