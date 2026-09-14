La Liga F presenta su temporada 2026-27 con el objetivo de que "cada partido sea el planazo de las familias"

Presentación de la Liga F Moeve 2026-27 - LIGA F MOEVE

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve presentó este lunes su recién iniciada temporada 2026-27, en la que se pretende "mejorar la experiencia del fan" para que cada partido de esta competición sea "el planazo de las familias", todo pasando del objetivo inicial de "existir" al actual de "crecer" en ingresos y en audiencias.

"Asumí en 2022 este proyecto como el proyecto de mi vida. Cuando una habla de un proyecto de vida, las dificultades se hacen pequeñas, pero lo cierto es que lo que queda es ilusión y motivación para seguir mirando hacia el futuro y mirando hacia adelante. Ahora afrontamos una nueva etapa en la que toca dar un salto", reconoció la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en la presentación de la temporada 2026-27 en el Espacio Ventas de Madrid.

En este sentido, destacó que están "liderando un movimiento que va más allá del fútbol y transciende a muchas capas sociales". "Hasta ahora, el objetivo era existir y ahora toca dar un paso más, que es crecer", indicó. "Hay que trabajar mucho en la experiencia del fan en el día de partido. Diría que el gran titular es que cualquier familia en España, su mejor plan o el planazo del fin de semana es ver un partido de Liga F. Ese es el objetivo con el que trabajamos", matizó.

Además, Álvarez quiso valorar el logro de abrir estadios que tradicionalmente eran coto privado de los equipos masculinos para albergar los partidos de la Liga F. "En la primera temporada de Liga F, la 2022-23, abrimos ocho estadios principales en los que albergaron partidos de la competición, y esta temporada fueron 70 y la anterior 40. Creo que tiene que ir todo hacia adelante y luego, por supuesto, el crecimiento comercial, que es fundamental para trabajar en la sostenibilidad de los clubes", expuso.

Asimismo, resaltó la compra de los derechos comerciales de la competición por parte de RTVE y TV3 y afirmó que deben "crecer en ingresos para invertir y gastar más". "Queremos mejor condiciones salariales. Pretendemos liderar la etapa de crecimiento para dar más derechos y condiciones", dijo. "La competitividad en Liga F ha sido algo cuestionado, pero tenemos mucho talento en España. No es catastrófico que se nos hayan ido jugadoras. Dice mucho de nuestro trabajo que otras ligas se fijen en nuestra liga", expresó.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recalcó la apuesta por parte del Gobierno en impulsar el fútbol femenino en la que tuvieron "muchos aliados y resistencias". "Ahora lo vemos con más claridad, pero entonces había mucha gente que no lo terminaba de ver. La realidad y los hechos nos han dado la razón a todos y a todas. Profesionalizar el fútbol femenino es reconocer derechos a las jugadoras", afirmó.

"Ayudamos con 20 millones de euros a la liga y con otros 18 para los clubes", recalcó, insistiendo en que eso se traduce en una selección española campeona del mundo y en "referentes". "Me emociona cuando voy a partidos de fútbol y veo a niños y niñas con camisetas de Alexia y Aitana, esto es revolucionario", expuso.

También destacó la novedad de la inclusión de cuatro partidos de la competición en La Quiniela. "Nos ayuda a la visibilidad y a la normalización", dijo. "También hemos aprobado ayudas de maternidad y conciliación para entrenadoras, árbitras y jugadoras. Esto es un camino que hemos recorrido años y es la luz que nos sigue iluminando. Lo sentimos como una obligación que debemos cumplir desde el Gobierno de España", aseguró.

El exjugador del RC Deportivo Mauro Silva, vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, destacó también el acuerdo entre la Liga F Moeve y la liga femenina paulista. "Estuvo muchos en A Coruña y cuando me marché no había fútbol femenino. Venir años después y ver lo que es Liga F me llena de ilusión porque en Sao Paulo invertimos en fútbol femenino también. Una niña que estaba en la grada de Riazor en aquella época no tenía un plan de carrera, pero ahora tiene un camino dibujado. Tenemos a la Liga F como una referencia", subrayó.

"Tenemos muchas futbolistas que se forman en Sao Paulo y que se vienen a la liga española. Lo que hizo aquí la Liga F nos apasiona y nos vale de inspiración", añadió.

Por su parte, José María Solana, Director Global de Moeve, reconoció que desde su empresa se sienten "muy identificados" con la Liga F Moeve. "Están construyendo futuro, y en Moeve estamos en esa batalla. Tenemos nuestra liga de compañías energéticas y liderar esa energía sostenible. Estoy seguro de que ambos lo conseguiremos. Los dos proyectos sabemos que el futuro es mejor si jugamos todos. Es un lujo patrocinar todas las ligas", reconoció.

Por último, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se encargó de cerrar el evento recordando el "paso adelante" que han dado "en materia de derechos e igualdad". "Meter ocho equipos en La Quiniela va a ser transformador y revolucionario. La Liga F mueve ganas e ilusión cada fin de semana. Esas mujeres que en los setenta empezaron nos han traído hasta aquí", recalcó.

"Hemos visto en otros deportes que la maternidad se penaliza, y la maternidad no puede ser un lastre. Hay que seguir avanzando, es una responsabilidad histórica. En un momento en el que parece que avanzar en derechos y en igualdad no está de moda, esto demuestra que sí. Es un día para celebrar. Construyamos fútbol femenino, construyamos fútbol en mayúsculas", concluyó.