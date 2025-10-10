Louzán recibe a Topuria en la Ciudad del Fútbol

El luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria (izquierda), junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán.
El luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria (izquierda), junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán. - RFEF
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 octubre 2025 14:44

   MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El hispano-georgiano Ilia Topuria, vigente campeón mundial de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), fue recibido este viernes por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y acompañó a la selección española en su entrenamiento en Las Rozas.

   Louzán dio la bienvenida y compartió con el peleador hispano-georgiano un distendido encuentro, antes de que el luchador se acercara al campo principal de Las Rozas junto al presidente de la RFEF para presenciar el entrenamiento del combinado nacional previo a su duelo clasificatorio de este sábado frente a Georgia en Elche, el cual enfrentará a las dos naciones bajo cuya bandera compite 'El Matador'.

   "Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos. Con fe y determinación todo puede conseguirse", expresó Topuria a los futbolistas, que le regalaron una camiseta personalizada de la selección española firmada por todos los internacionales.

Contador