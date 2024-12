Louzán: "Uribes dice que yo no sería el adecuado, pero él mismo firmó una orden ministerial que lo deja claro"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que tiene "mucha fe en la justicia", respecto a su posible inhabilitación, al mismo tiempo que respondió al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, después de que este afirmara que el gallego "no sería el adecuado" para el cargo.

"Lo tengo que respetar, es el actual Secretario de Estado. Él entiende que no sería la persona adecuada. Yo lo que puedo decir es que el propio secretario de Estado, este en concreto, ha firmado una orden ministerial que lo deja muy claro y está publicado en el Boletín Oficial del Estado", expresó el candidato en una entrevista a 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Así, Louzán reiteró que solo alguien inhabilitado no puede presentarse y ese, hasta el momento, no es su caso, aunque evitó juzgar si las declaraciones de Uribes son una injerencia en las elecciones. "Ya habrá tiempo para valorar esa cuestión. Ahora mismo es prematuro hacer cualquier tipo de comentario en ese sentido. Pero es importante saber que bajo el amparo jurídico, hasta que una sentencia no es firme, evidentemente goza de todos los derechos. El ordenamiento jurídico español así lo establece. Y por lo tanto espero que en mi caso así lo sea", afirmó.

"Tengo mucha fe en la justicia y dejemos trabajar a los profesionales. Ahora estoy muy contento porque comprenderán que estar dos años ahí, pendientes y lo admiten y con un porcentaje además tan pequeño de posibilidades de que todo lo admitan, pues yo creo que es toda una victoria y es para sentirme realmente contento y feliz de que pues va a haber un final en este caso o puede haber un final feliz", manifestó el gallego.

El candidato está pendiente de un recurso de casación que aceptó el Tribunal Supremo tras ser condenado por prevaricación cuando era diputado en la Diputación de Pontevedra, en 2013, pero no es sentencia firme. "Hubo una denuncia en relación a unas empresas que han trabajado para distintas organizaciones. A partir de ahí, se inicia todo un proceso contra mí, contra el alcalde de Pontevedra, Vigo... Estamos casi 12 años después y hubo una sentencia inicial donde se nos acusaba de dos delitos", explicó.

"Después ha habido otra segunda sentencia que nos acusaban de un delito de prevaricación y en este caso está pendiente una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, que curiosamente el pasado viernes me han comunicado que ha sido admitida a trámite", agregó, relatando que el Supremo solo admite "entre un 7 y un 10 por ciento de recursos de casación".

Por ello, con un recurso "presentado hace algo más de dos años" Louzán tiene "toda la esperanza" de que le dé la razón. "A mí se me dice por ser presidente de la Diputación, por invigilando ante el procedimiento administrativo que se lleva a cabo de una contratación de unas obras de un campo de fútbol de 70 y algo mil euros", dijo.

"El procedimiento se dice que no fue el adecuado, aunque evidentemente tal y como dice el recurso, lo constata que la ley de contratos del Estado en ese entonces. Permitía precisamente ese tipo de actuaciones, pero es una cuestión más bien de interpretación y estoy aquí por una cuestión de esa de interpretación", comentó.

El gallego no será el único candidato, ya que también han conseguido los avales el presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán, y el de la Valenciana, Salvador Gomar. Louzán confesó que habla "todos los días" con Merchán porque su candidatura es de su "confianza", pero "no" ha hablado con Gomar.

"Aquí no se trata de un lado u otro. En este momento no llegó todavía (hablar con Gomar), cuando llegue y cuando los plazos se cumplan, ahí vamos a tener mucho tiempo para poder hablar ampliamente de esto", sentenció.

Louzán asegura que "como ciudadano y como presidente de la Federación Gallega" quiere "lo mejor" para la RFEF. "Me gusta mucho lo que hago en Galicia y, por lo tanto, si en algún momento podemos ser útiles y así lo avalan y lo dicen, encantados. Y si no, pues también, no pasa nada, porque en la vida hay más cosas que hacer, pero en todo caso, pues esta es una cosa bonita", declaró.

Para postularse como candidato este martes consiguió reunir 55 avales sin hacer ninguna campaña como "alguna persona que no ha tenido posibilidad de reunir los mínimos para poder presentarse", en referencia a Juanma Morales, presidente de IFA.

"Yo no soy nada ni nadie. Soy un humilde trabajador y no me puedo comparar con él, porque él decía que gestionaba 4.500 personas, una empresa como IFA. Yo soy aquí un presidente de una oficina territorial nada más, trabajando por Galicia, por lo que yo creo que era el reto que me ponía por delante", declaró Louzán que siguió diciendo que "lo importante es hacer cosas y hacerlas para el bien de los demás".

Si consiguiera el apoyo para ser presidente de la RFEF, uno de los retos para Louzán será conseguir que la final del Mundial 2030 sea en España. "Es mi deseo. Hay previsto el 11 de diciembre la ratificación y, por lo tanto, primero vamos a esperar a eso y después creo que España, en relación a los países, con todo mi respeto, tiene la capacidad, ya la ha tenido y la vuelve a tener ahora, pero con más fuerza todavía, para poder albergar algo así. Es fundamental", finalizó.