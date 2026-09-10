Luckia renueva su patrocinio con LaLiga hasta 2029

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto al presidente de Lukia, José González. - LALIGA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luckia y LaLiga han renovado este jueves su acuerdo de patrocinio y amplían su alianza estratégica hasta 2029, dando continuidad a una relación que comenzó en 2024, cuando Luckia se convirtió en partner oficial de LaLiga durante tres temporadas.

El acuerdo de renovación se formalizó en la sede central de Luckia en A Coruña, en un acto que contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de Luckia, José González, acompañados por el vicepresidente de Luckia, Alfredo González. También participó en el encuentro la leyenda de LaLiga y exjugador del Deportivo de A Coruña, Joan Capdevila, protagonista del primer teaser de la campaña de este año, que se presentó durante el evento.

El presidente de Luckia, José González, destacó que la renovación de la alianza hasta 2029 supone "un paso muy importante" para Luckia porque desde el primer acuerdo han comprobado el "enorme potencial" que tiene esta colaboración para conecta su marca con "millones de aficionados" y, al mismo tiempo, "desarrollar contenidos y experiencias" que van mucho más allá de los 90 minutos.

"Compartimos con LaLiga valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la perseverancia y la pasión, y estamos convencidos de que esta nueva etapa nos permitirá seguir innovando y creando propuestas diferenciales para los aficionados", agregó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró estar muy satisfecho del acuerdo porque quiere decir que la relación "está funcionando". "Para el presidente de LaLiga, "el patrocinio deportivo ha cambiado, y hoy no basta con asociar un logo a una competición. Hay que conectar con los aficionados, generar experiencias reales y construir una relación creíble con las audiencias. Eso requiere tiempo y la renovación hasta 2029 es toda una declaración de intenciones por ambas partes", añadió.

Durante estos primeros años de colaboración, Luckia y LaLiga han desarrollado diferentes iniciativas de comunicación, entretenimiento y activación de marca destinadas a acercar la competición a los aficionados y a generar nuevas formas de vivir la pasión por el fútbol.

Entre las propuestas desarrolladas destacan contenidos propios como 'La previa de Luckia' y 'El golazo de Luckia', además de diferentes campañas que han trasladado la pasión por el fútbol a los canales digitales y físicos de la compañía. Ejemplos de ello son 'Brotan tréboles de Luckia en LaLiga' y 'Donde hay fútbol, hay Luckia", acciones que convirtieron al principal símbolo de la marca, el trébol, en protagonista de la competición.

Durante este tiempo, la alianza ha contado, además, con la participación de reconocidas leyendas del fútbol como Guti, Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Miguel Ángel Moyá, Diego Godín, Javier Mascherano, Julio Baptista y, más recientemente, Joan Capdevila, reforzando el vínculo entre Luckia y LaLiga y su apuesta conjunta por crear contenidos y experiencias alrededor del deporte.

La renovación refuerza el compromiso de Luckia con el deporte y, especialmente, con el fútbol, al tiempo que consolida a LaLiga como uno de sus socios estratégicos dentro de su estrategia de marketing, comunicación y entretenimiento. Ambas compañías comparten pilares como el trabajo en equipo, la excelencia, la perseverancia y la pasión, pilares sobre los que seguirán construyendo nuevas iniciativas durante los próximos años.

Con la firma de este nuevo acuerdo, Luckia y LaLiga continuarán trabajando conjuntamente hasta 2029 para llevar el fútbol más allá de los 90 minutos, conectando con nuevas audiencias y ofreciendo a los aficionados contenidos, experiencias y activaciones que les permitan vivir su pasión por el fútbol de una forma diferente.