Luis Enrique elogia a Simeone: "Cuando estás tantos años en un gran club se nota que eres un entrenador increíble"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, elogió este martes a Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid al que se mide este miércoles en la Liga de Campeones y al que considera "increíble" por su capacidad para estar "tantos años en un gran club", mientras que también tiene claro que su rival dará "su mejor versión" pese a sus derrotas ante el Benfica y el Lille.

"Este miércoles volveré a jugar contra Diego Simeone, un muy buen entrenador. Admiro cuando veo a un entrenador en un gran club que se queda tantos años porque es muy difícil en términos de longevidad, se necesita mucha energía y está esa dificultad de convencer a tus jugadores todos los días a largo plazo. Cuando estás tantos años se nota que eres un entrenador increíble", advirtió Luis Enrique en la previa al duelo con los rojiblancos.

El asturiano aseguró que era "verdad" que en un momento pudo haber sido entrenador del conjunto madrileño, pero que ya se había "comprometido con otro club". "Así que creo que el Atlético de Madrid tuvo mucha suerte de encontrar a Simeone, porque yo seguro que no me hubiera quedado ni la mitad de años que él porque no tengo su misma energía, así que encontraron en el 'Cholo' al mejor entrenador posible. Creo que la afición del Atlético tuvo suerte", se sinceró.

El exseleccionador afirmó que no tenía "preferencia" a la hora de medirse a un rival sobre el estilo que este usase, pero no escondió que les espera "un partido difícil como todos los de Champions". "Pero contra un rival que sabe jugar muy bien colectivamente y que, individualmente, también tiene individualidades muy grandes", apuntó.

"Sabemos que este equipo cuando tiene partidos así un poco decisivos es capaz de subir el nivel de juego y tener una actitud muy diferente en el campo", remarcó. "No tengo ninguna duda de que, a pesar de sus resultados en Champions contra el Benfica y el Lille, dará su mejor versión, una versión más competitiva, más fuerte y más seria. Es un rival muy difícil de combatir, de eso no tengo ninguna duda, pero como jugamos en casa, sé que en el Parque de los Príncipes la afición estará ahí detrás hasta el último segundo. El único objetivo que tenemos es ser competitivos durante todo el partido", añadió al respecto.

Además, el de Gijón también hizo hincapié en la plantilla colchonera. "Si miramos a los jugadores del Atlético individualmente, todos son internacionales, acostumbrados a partidos de muy alto nivel, serán muy competitivos", puntualizó.

Y de todos ellos fue preguntado por Antoine Griezmann. "Es francés, pero lleva tanto tiempo en España que casi se podría decir que tiene doble nacionalidad. Es un jugador increíblemente bueno en ataque, sabe jugar como segundo delantero, en los pasillos, es muy completo, muy polivalente. Tiene una enorme calidad futbolística al servicio del equipo y además tiene unos números increíbles, tanto de goles como de asistencias. Es un jugador vital para el Atlético y, por supuesto, tendremos que seguirle de cerca", recalcó.

En cuanto al duelo, Luis Enrique no lo considera vital para ninguno de cara a la clasificación para la siguiente ronda. "Cualquiera que pierda este miércoles, pero gane los otros cuatro partidos se clasificará sin ningún problema, no es un partido decisivo. Que es importante para nosotros y para ellos ganar, evidentemente", afirmó el entrenador del conjunto parisino, que es "muy consciente" de que su calendario es "más difícil" que el de su rival.

En cuanto al nivel ofensivo que muestra en Ligue 1 y en la Champions, el asturiano fue claro. "Tenemos la misma cara y la misma idea. Son competiciones diferentes, la Champions es de un nivel superior, pero si me refiero a las facetas del juego que puedo controlar, estoy muy satisfecho con el desempeño de mi equipo, tanto en ataque como en defensa. Y en términos estadísticos también somos uno de los mejores equipos de la Champions tanto en defensa como en ataque", detalló.

"Lo que me supone un problema y me preocupa es siempre generar ocasiones de gol. Es obvio que trabajamos semana tras semana para mejorar nuestra eficacia, pero nuestra obligación y lo que busco como entrenador, y por lo que firmo, es tener las mismas estadísticas que el día del PSV y del Girona", sentenció al respecto.