Luis de la Fuente, en el libro 'El adiós de Jesús Navas': "Es un ejemplo para la sociedad"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, calificó al defensa internacional Jesús Navas como un "ejemplo para la sociedad", en el libro homenaje al jugador del Sevilla campeón de la Eurocopa este verano en Alemania escrito por los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal.

"Jesús Navas es un ejemplo muy importante y muy válido para la sociedad en general. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Estaba entrenando al Juvenil de División de Honor del Sevilla y era un partido que él estaba jugando con el Cadete del Sevilla FC. La primera impresión que me dio es que era un chico finito, muy delgadito, pequeño físicamente, pero que tenía unas condiciones impresionantes", evocó.

Para De la Fuente, Navas "marcaba la diferencia" en su equipo. "Comprendí que ahí había un jugador de mucho más talento y que iba a tener un gran futuro por delante. En el plano deportivo tendría que destacar de él la profesionalidad, talento y ambición. En el plano personal, me decanto por honestidad, honradez y que es buena persona", comentó.

'El adiós de Jesús Navas', que acaba de salir al mercado, se trata del primer libro editado después de la Eurocopa ganada por España y como homenaje a Jesús Navas, uno de los capitanes de la selección española y una de las grandes leyendas históricas del fútbol nacional.

La obra está editada por SevillaPress y ha sido coordinada por los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal. En ella participan el periodista y escritor Alfredo Relaño, presidente de honor del diario As; José Antonio Sánchez Araujo, maestro de periodistas desde Radio Sevilla; José Manuel García, periodista durante muchos años en Marca y en As; Manolo Aguilar, periodista de Radio Sevilla de la Cadena Ser; Félix Machuca, periodista de ABC de Sevilla; Rafael Pineda, corresponsal deportivo en Andalucía del diario El País; Bartolomé Cabello, periodista de Onda Cero e hijo adoptivo de La Campana; y Guillermo Rai, corresponsal en Madrid de TheAthletic, el medio deportivo de The New York Times.

Además, también participan y escriben en la obra el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente, el entrenador Joaquín Caparrós, los exjugadores del Sevilla Pablo Blanco y Pablo Alfaro, el tertuliano del programa de televisión El Chiringuito Cristóbal Soria, el historiador Pablo Borrallo y Alejandra Moral, esposa de Jesús Navas.

Un trabajo editorial con fotos de Manuel Olmedo, Manu Gómez y archivo de Sevillapress, en el que se han reunido más de cien imágenes de la historia del jugador y en el que rinde honores a la trayectoria futbolística de Jesús Navas, el jugador más importante de la historia del Sevilla FC, tanto por partidos jugados, como por trofeos conseguidos.

"Tras el éxito editorial del libro 'Con el 17 Joaquín', fueron muchos los sevillistas que nos pidieron hacer uno parecido del internacional Jesús Navas en la hora de su adiós", ha comentado el director de la editorial, Miguel Gallardo.

Campeón del mundo en 2010 y de las Eurocopas de 2012 y 2024, junto a la Liga de Naciones en 2022-23, con la selección española de fútbol, Navas vivió con el Sevilla FC la mejor etapa en la historia del club hispalense.

De su palmarés destaca, las dos Copas del Rey (2007 y 2010), una Supercopa de España (2007), dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2006) y dos Ligas Europa (2020 y 2023), con el Sevilla, y una 'Premier League' (2014) y dos Copas de la Liga de Inglaterra (2014 y 2016), con el Manchester City.