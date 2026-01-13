El Madrid CFF destituye a su entrenador Javier Aguado

Archivo - Javier Aguado, en un partido como entrenador del Madrid CFF. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Club de Fútbol Femenino ha comunicado este martes a Javier Aguado "que deja de ser primer entrenador del primer equipo", pocos días después de haber encajado un sonrojante 12-1 ante el FC Barcelona Femení durante la jornada 15 de la Liga F Moeve.

"El club desea agradecer expresamente a Javier Aguado su dedicación, profesionalidad y trabajo durante el tiempo que ha estado al frente del equipo, así como desearle el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", concluyó la breve nota de prensa.

A pesar de esa abultadísima derrota en su reciente visita al equipo culé, el Madrid CFF ocupa actualmente la séptima posición liguera con 23 puntos y sigue vivo en la Copa de la Reina, ya que el próximo 4 de febrero jugará frente al Costa Adeje Tenerife en los cuartos de final.