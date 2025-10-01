Manor Solomon no jugará ante la Juventus por la festividad judía del Yom Kipur

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atacante israelí del Villarreal CF Manor Solomon anunció este miércoles que no estará disponible para el duelo de Champions de esta noche ante la Juventus en La Cerámica por la festividad judía Yom Kipur o Día de la Expiación, el día más sagrado del año judío y en el que los religiosos no tienen permitido trabajar.

"Lamentablemente no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo", escribió Solomon en una 'storie' publicada en su perfil de 'Instagram'. El futbolista israelí ha sido titular en dos de los tres últimos partidos disputados por el 'Submarino', pero Marcelino García Toral no podrá contar esta noche con el atacante.

El Yom Kipur es conocido como el Día de la Expiación y es una fiesta judía, también de ayuno y rezo, para buscar el perdón divino y que se celebra diez días después del año nuevo judío. En este caso, comienza esta noche y se extiende hasta la noche del jueves.

En este día sagrado en el año judío, los religiosos deben mantener reposo completo, por lo que no pueden realizar ningún tipo de trabajo, así como nada de esfuerzo físico ni uso de transporte. La ausencia de Solomon se suma a las de los lesionados Ayoze Pérez, Gerard Moreno, Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala.