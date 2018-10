Maradona: "A Messi le diría que no venga más a la selección"

Publicado 01/10/2018 15:41:47 CET

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y exseleccionador argentino Diego Armando Maradona ha recomendado al jugador del FC Barcelona Leo Messi que no acuda más a las convocatorias de Argentina tras mostrarse contrariado por el hecho de que el '10' sea criticado en su país contínuamente.

"A Messi le diría que no venga más a la selección. Que se retire", señaló Maradona sobre el actual líder argentino en una entrevista a 'Clarín' recogida por Europa Press.

Maradona, que tuvo a Messi a sus órdenes en Argentina, lamenta que el blaugrana esté siempre en el foco de las críticas haga lo que haga, y aseguró que no tuvo la culpa de no poder ganar el Mundial de Rusia este verano.

"Pierde el Sub-15 y la culpa es de Messi, siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'No vayas más, loco'", argumentó el 'Pelusa'.

Además, lamentó que el azulgrana no respondiera a sus críticos tras el Mundial. "Sí, me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo", reiteró.

"Hoy la selección no me despierta absolutamente nada, como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso, la pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", cargó contra el combinado actual.

También se mostró contrario a la elección de Scaloni como seleccionador. "Scaloni dice 'yo estoy preparado'. Pero si nunca le vi hacer un gol para Argentina, con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado, pero como director técnico y de la selección, no", advirtió.

Para Maradona, el encargado de liderar la albiceleste debería ser el 'Flaco' Menotti. "El 'Flaco' dirigiendo a hombres de él, y que sea el presidente de las selecciones nacionales. Sin ninguna duda que yo me iría a trabajar con él", apuntó.