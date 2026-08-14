Archivo - Marcelino García Toral durante un partido - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Marcelino García Toral recibirá la insignia de oro y brillantes del Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol, la máxima distinción que el órgano colegiado de los técnicos del Principado pueden otorgar a uno de los suyos, según informó este viernes la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA).

La entrega tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre en la localidad asturiana de Noreña, aprovechando el transcurso del Día del Entrenador con el que se quiere homenajear a un entrenador que "acumula méritos sobrados para la distinción, con un currículo impresionante desde sus inicios en Villaviciosa".

Juanjo Corujo, presidente del Comité Asturiano y miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional de Entrenadores, destacó del exentrenador del Racing, Valencia, Athletic Club o Villarreal, entre otros, "su total implicación con el comité asturiano, tanto como embajador privilegiado de los entrenadores del Principado, como por su magnífica predisposición para compartir sus conocimientos, tanto él como su cuerpo técnico de confianza".