Marcelino: "Nos sentimos respaldados aquí y ojalá se prolongue mucho tiempo"

Publicado 23/02/2018 15:47:00 CET

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha comentado este viernes sobre su renovación que no es tiempo para pensar en ello ni para negociar, al estar centrados en la competición, pero sí ha asegurado que todo su cuerpo técnico y él mismo se sienten respaldados por los dirigentes del club y felices, por lo que augura que la unión se prolongue "mucho tiempo".

"Estamos muy satisfechos aquí, nos sentimos aceptados, respaldados y tremendamente apoyados. Ojalá se prolongue durante mucho tiempo, pero el fútbol oscila muy rápido. Vamos a intentar que oscile lo menos posible y que sigamos ganando y manteniendo la posición en la que estamos", comentó en rueda de prensa.

Después de las declaraciones del director general, Mateu Alemany, asegurando que están muy contentos con Marcelino, éste aseguró que dichas palabras "reconfortan" y que le hace estar feliz y satisfecho la respuesta que tiene de sus jugadores en cada entrenamiento y de lo que le transmiten las personas cercanas a él en privado.

"Ganar partidos y lograr estar en la parte alta de la tabla, afrontar el partido con el máximo rigor y seriedad con el único fin de ganarlo, está por encima de negociar cualquier renovación del entrenador. Que además tiene otro año de contrato. Tiempo habrá para que el club hable con nosotros", auguró en este sentido.

Centrado así en el fútbol, en el próximo partido en LaLiga Santander contra la Real Sociedad, aseguró que están ante un partido "muy importante" que afrontan con seriedad y sin fiarse de unos donostiarras irregulares, eliminados este jueves de la Liga Europa, pero con un estilo de juego que es del gusto de Marcelino.

"Lamento que no haya pasado ayer porque es un equipo que juega bien al fútbol y me hubiera gustado verle jugar. Es un equipo que este año es muy variable en cuanto al rendimiento, incluso en un partido. Mete muchos goles pero encaja bastante, concede al rival oportunidades de gol", argumentó.

De ahí que intenten ser defensivamente fuertes y atacar al equipo 'txuri-urdin'. "La Real es un equipo que me gusta, con el planteamiento de Eusebio. Hasta hace poco era un equipo aplaudido por el nivel de juego que ofrecía, pero esta temporada está siendo bastante irregular", reconoció.

En cuanto a que Marcelino no ponga un 'pero' a su equipo, explicó el cómo y el por qué. "Me refería a no poner un 'pero' en el contexto general, a cómo empezamos la temporada, cuáles eran los objetivos, donde estamos y por qué, el nivel de exigencia del equipo... Esto es a lo que me refería. En líneas general el rendimiento es óptimo e incluso hasta máximo", celebró.

"Claro que hay cosas a mejorar, y aunque lo hiciéramos muy bien he dado muestras repetidas de que siempre quería mejorar. Pero estoy satisfecho de estos futbolistas que tienen la misma mentalidad. No hay dudas en cuanto a rendimiento inmediato o a más largo plazo. Pero hay situaciones en las que tenemos que mejorar, en ataque y en defensa", matizó al respecto.

A nivel de jugadores, en cuanto a la falta de gol de Simone Zaza, aseguró estar tranquilo y contento con el italiano. "A Zaza le veo súper centrado y sereno, bien. Además, ahora está francamente bien. Hace unas fechas no lo veía así pero le veo muy bien. Tiene una actitud de trabajo fenomenal, no me preocupa en nada ahora su estado mental ni físico", se sinceró.

En cuanto a los incidentes acaecidos el jueves en Bilbao, con batalla campal entre aficionados radicales y la muerte de un ertzaina, aseguró que se puedo haber evitado. "Es muy triste que en un espectáculo tan bonito como es el fútbol ocurran estas situaciones. Es evitable, no tengo ninguna duda. Y más cuando en las redes sociales quedan dos grupos para pegarse. No solo nos ponemos tristes cuando esto ocurre, debemos evitar situaciones de riesgo", manifestó.