Maresca, nuevo entrenador del Manchester City hasta 2029

Archivo - El entrenador italiano Enzo Maresca en una foto de archivo - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador italiano Enzo Maresca se convirtió este lunes en el nuevo técnico hasta el 30 de junio de 2029 del Manchester City inglés, equipo al que llega libre tras haber sido destituido a principios de 2026 por el Chelsea FC y para ocupar el hueco que deja el español Pep Guardiola.

Maresca, de 46 años, era el que sonaba con más fuerza para ser el reemplazo del de Santpedor y ahora retorno a un City donde ya estuvo como asistente del catalán y, en una primera etapa, a cargo del equipo Sub-23. Será su tercera experiencia en la Premier League tras haber dirigido al Leicester City (2023-2024) y posteriormente al Chelsea FC desde 2024 hasta el 1 de enero de 2026, cuando fue destituido y tras haber ganado la Conference League y, sobre todo, el primer Mundial de Clubes. Antes también estuvo en el banquillo del Parma italiano.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad brillante para mí", declaró Maresca en la web de un club al que llega tras dos etapas anteriores

Para el italiano, el conjunto 'Citizen' "es un club de fútbol increíblemente bien gestionado". "Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un propósito. Para un entrenador, esa es una situación ideal. Proporciona la consistencia que necesito para hacer mi trabajo de manera eficaz", añadió.

Por su parte, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, cree que el City y Maresca son la combinación perfecta. "Enzo es alguien que siempre ha buscado oportunidades para desafiarse a sí mismo y triunfar en su carrera como entrenador. Aporta una personalidad, pasión e inteligencia completamente alineadas con nuestras necesidades", subrayó.

"Enzo hereda una plantilla y una estructura futbolística perfectamente adecuadas para reflejar y hacer evolucionar su estilo de fútbol, y todos estamos ansiosos por ver el impacto que puede tener para seguir construyendo sobre el éxito del club", agregó.