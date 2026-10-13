Marián Mouriño propondrá la renovación del consejo de administración del RC Celta con dos incorporaciones

Archivo - La presidenta del RC Celta, Marián Mouriño - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del RC Celta, Marián Mouriño, propondrá la renovación del consejo de administración del club, con la incorporación de José Maroto y Manuel Villanueva, en la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el martes 20 de octubre en el Salón Regio de A Sede, en Vigo (Pontevedra).

La propuesta, que será sometida a votación de los accionistas, incorpora al empresario costarricense José Maroto, con trayectoria en el ámbito empresarial y en la gestión deportiva; y a Manuel Villanueva, periodista y comunicador gallego. Ambos entran entrarían en el consejo para suplir la salida de Xisela Aranda y la no continuidad de José Álvarez una vez finalice su mandato actual.

"El club quiere agradecer a ambos su dedicación, compromiso e implicación durante estos últimos años como miembros del consejo, así como la contribución realizada al desarrollo del proyecto del Celta durante esta etapa", señaló el club gallego.

El Celta destaca que la nueva configuración busca "reunir perfiles profesionales complementarios", con experiencia en ámbitos como la gestión empresarial, la comunicación, el deporte y el desarrollo estratégico, que contribuyan "al crecimiento y la consolidación del proyecto del Celta.

Repetirían en el consejo el exportero del Celta Sergio Álvarez, cofundador de la Escuela de Porteros Sergio Álvarez de la Fundación Celta; Antón Álvarez, Senior Advisor de la agencia creativa de marketing y comunicación Evercom, de la consultura Trascendent y de y de la aceleradora de startups de impacto Unlimited Spain; Carmela Cuevas, responsable de Control de Gestión Comercial de Zara y business angel en Velca; José Manuel Amoedo, socio fundador del bufete Amoedo & Lago Abogados y socio titular en Pontevedra del despacho colectivo Eurix Abogados AIE; y Miguel Álvarez, CEO de Grupo GES Industrial, socio director de Marcapital Ventures S.L. y Norfood S.L., inversor en startups, consejero en el Club Financiero de Vigo S.A. y patrono de la Fundación Celta.